Ein großer Bayern-Spieler sagt "servus und danke": Das Abschiedsspiel zu Ehren Bastian Schweinsteigers steigt am 28. August in der Fröttmaninger Arena. (Laurence Griffiths/Getty Images)

Im Sommer 2015 räumte er bei seinem langjährigen Heimat- und Herzensklub fast etwas überstürzt den Spind, um bei Manchester United in der Premier League eine „neue Herausforderung“ zu suchen. Jetzt wird Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, inzwischen in der US-amerikanischen Major League Soccer aktiv, doch noch mit großem Bahnhof beim FC Bayern München verabschiedet. Am 28. August (Anstoß: 20.30 Uhr) steigt in der Allianz Arena das schon vor drei Jahren versprochene offizielle Abschiedsspiel zu Ehren des Mittelfeldspielers, der sich bei den Bayern-Anhängern den Titel „Fußballgott“ erwarb. Zu sehen ist die Partie des deutschen Rekordmeisters gegen Schweinsteigers aktuellen Klub Chicago Fire bei RTL. Der Kölner Sender überträgt ab 20.15 Uhr live und exklusiv aus München. Beide Teams, so heißt es, hätten „zugesichert, in Bestbesetzung anzutreten“.

„Wir freuen uns auf diesen ganz besonderen Abend, auch ein Spiel mit großer Symbolik, Strahlkraft und Sentimentalität“, lässt sich RTL-Sportchef Manfred Loppe in einer Sendermitteilung zitieren. Bastian Schweinsteiger will seinerseits den Fans „Servus“ und „Danke“ sagen. Er bleibe München und dem FC Bayern „sportlich wie menschlich immer tief verwurzelt“. Hier habe er „viele große Triumphe feiern dürfen, einige schmerzliche Niederlagen erleiden müssen und 2013 das historische Triple gewonnen“.

Er bleibt in München und beim FC Bayern "sportlich wie menschlich immer tief verwurzelt": Bastian Schweinsteiger, Fußballprofi im Spätherbst seiner Karriere. (Christopher Lee/Getty Images)

Schweinsteiger kam 1998 als Jugendspieler aus Rosenheim an die Säbener Straße. In 17 Jahren gewann er jeweils einmal die A- und B-Juniorenmeisterschaft sowie mit der ersten Mannschaft sieben Pokalendspiele sowie acht Meisterschaften. Ein einsamer Titelrekord. Bastian Schweinsteigers größter Moment im Bayern-Trikot: 2013 gewann er mit der Mannschaft die Champions League. Am Ende der Saison war es sogar das Triple samt Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Mehr geht nicht.