Wie gut kennen sich Axel Prahl (links) und Jan Josef Liefers wirklich in ihren "Tatort"-Dialogen aus? (NDR/Thorsten Jander)

Ihre pointierten Wortduelle sind Kult. Und viele Fans können ganze Passagen aus den Münster-Krimis mit den „Tatort“-Ermittlern Axel Prahl und Jan Josef Liefers aus dem Kopf zitieren. Doch wie gut kennen sich die redefreudige Streithähne aus der Kultreihe eigentlich in ihren eigenen Drehbüchern aus. In der neuen Ausgabe der ARD-Familienshow „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ fordert der zehnjährige Paul die Darsteller Axel Prahl und Jan Josef Liefers heraus. Er behauptet, sich besser an die Dialoge aus 17 Jahren „Tatort“-Arbeit der beiden zu erinnern. Wird ihm der Clou gelingen?

Ebenfalls auf scharfe junge Konkurrenz muss sich der Weltstar Lang Lang machen, der bereits 2013 schon mal in der Show zu Gast war. Leandro aus Gladbeck ist fest davon überzeugt, dass er bekannte Klavierpartituren schneller erkennen kann als der Ausnahmepianist. Das Fiese dabei: Die Stücke werden rückwärts eingespielt. Zum Schmunzeln dürfte auch die neue Einlage aus der Mini-Reihe „Klein gegen Vogel“ einladen: Der elfjährige Rasmus behauptet, dass er unter Zeitdruck mehr handelsübliche Feuerzeuge entzünden kann als Jürgen Vogel - mit einer Baggerschaufel.

Lassen sich auf das Risiko ein, in der Show ziemlich alt auszusehen (von links): Jan Josef Liefers, Axel Prahl, Moderator Kai Pflaume, Jessica Schwarz, Markus Lanz und Christian Sievers. (NDR/Thorsten Jander)

Weitere Gäste der ARD-Show sind diesmal Fernsehlegende Frank Elstner und sein einstiger „Wetten, dass ..?“-Nachfolger Markus Lanz. Außerdem spielen die Schauspielerin Jessica Schwarz und Nachrichtenmann Christian Sievers im Studio mit.