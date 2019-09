Laut einem Bericht der Bild-Zeitung wird gegen den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder wegen des Verdachts der Verbreitung von kinderpornografischen Fotos ermittelt. (Andreas Gebert/dpa)

Der frühere Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder (38) wird einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge vom Landeskriminalamt verdächtigt, kinderpornografische Fotos verbreitet zu haben.

Eine Frau - angeblich die Ex-Freundin von Metzelder - soll der Hamburger Polizei solche Fotos vorgelegt haben, die ihr angeblich per Whatsapp von Metzelder geschickt worden sein sollen, heißt es in dem Bericht des Boulevardblattes. Das für Sexualdelikte zuständige Hamburger LKA habe daraufhin Ermittlungen gegen Metzelder eingeleitet.

Wie die Zeitung weiter berichtet, stellten Fahnder Metzelder vor der Sportschule in Hennef in Nordrhein-Westfalen. Sie konfiszierten danach sein Handy und begleiteten ihn zu seinem Haus in Düsseldorf. Dort soll dann laut "Bild" bei einer Razzia "mindestens ein Computer und ein Laptop" sichergestellt worden sein.

Das Boulevardblatt zitiert eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg: „Wir führen ein Ermittlungsverfahren gegen einen 38-jährigen Deutschen wegen des Verdachts der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften, dazu gehören auch digitale Bildaufnahmen. In diesem Zuge wurden Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Hamburg erwirkt. Diese wurden vollstreckt.“ (rab)