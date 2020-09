Die Reality-TV-Show "Keeping Up With The Kardashians" wird 2021 eingestellt. Das bestätigte Kim Kardashian via Instagram. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Die Kameras im Hause Kardashian gehen aus: Wie Kim Kardashian via Instagram bestätigte, wird die Realityshow „Keeping Up With The Kardashians“ eingestellt. Die letzten Episoden sollen Anfang 2021 gezeigt werden, dann ist nach 14 Jahren Schluss mit den exklusiven Einblicken in den Alltag des Kardashian-Jenner-Clans. „Schweren Herzens haben wir als Familie die schwierige Entscheidung getroffen, uns von 'Keeping Up With The Kardashians' zu verabschieden“, kommentierte Kim Kardashian den Entschluss.

Weiterhin betonte die 39-Jährige, sie sei heute nur dort, wo sie ist, weil es die Show gegeben habe: „Diese Show hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind, und ich werde all denen für immer dankbar sein, die eine Rolle in unseren Karrieren gespielt haben und unsere Leben für immer verändert haben.“

Emotionaler Abschied nach 20 Staffeln

Besonders an die Fans, die der Familie 20 Staffeln die Treue hielten - „in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, durch Glück, Tränen und die vielen Beziehungen und die Kinder“ -, richtete sie warme Worte. In dem emotionalen Abschiedspost schrieb die 39-Jährige außerdem: „Wir werden die wundervollen Erinnerungen und unzähligen Menschen, die wir unterwegs kennengelernt haben, für immer schätzen.“