Im Elbtunnel in Hamburg ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. (dpa)

Mehrere Menschen seien verletzt worden, teilte die Verkehrsbehörde über Twitter mit. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Mensch eingeklemmt und eine Person aus einem Fahrzeugwrack herausgeschnitten und wiederbelebt.

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Röhre eins in Richtung Norden. In der Fahrtrichtung Flensburg/Kiel sei zurzeit nur die Röhre zwei befahrbar. Es habe sich ein Stau von zehn Kilometer Länge gebildet, hieß es von der Verkehrsleitzentrale. Richtung Süden waren wie üblich zwei Röhren frei. (dpa)