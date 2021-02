Franziska Knuppe will zeigen, was sie Köstliches aus dem Ofen zaubern kann. (SAT.1 / Claudius Pflug)

Nur nicht kleckern: Bei SAT.1 binden sich wieder Fernsehpersönlichkeiten die Schürze um. Enie van de Meiklokjes moderiert - wie immer mit viel Zugewandtheit, aber auch neckischem Charme. Auch in den neuen Folgen der mittlerweile fünften Staffel der Reihe „Das große Promibacken“ müssen acht Promis, denen man ihr Geschick an Herd und Ofen oft nicht auf den ersten Blick zutraut, ihren Einfallsreichtum, ihre Disziplin, Leidenschaft und Leidensbereitschaft in der Show-Küche unter Beweis stellen.

Auf den süßen Zahn gefühlt

Freuen sich über einfallsreiche Back-Kreationen (von links): Christian Hümbs, Moderatorin Enie van de Meiklokjes und Co-Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt. (SAT.1 / Claudius Pflug)

Mit dabei sind diesmal das Tanz-Traumpaar Ekaterina Leonova und Pascal Hens, die Schauspielerin Barbara Wussow, das Model Franziska Knuppe, der „SAT.1-Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann, der Sänger Jürgen Milski, Model und Schauspielerin Mirja Du Mont sowie „DSDS“-Sänger Luca Hänni. Sie alle treten in der SAT.1-Tortenschlacht zum Spritzbeutel-Wettkampf an. Und wieder mal stellt sich das Publikum die Frage: Bekommen die das gebacken?

Los geht's wie üblich mit dem erklärten Lieblingsrezept der Promis. So kann die Jury den Teilnehmern auf den (süßen) Zahn fühlen und ihre Back-Persönlichkeit näher kennenlernen. Allerdings steht gleich zu Beginn eine anspruchsvolle technische Prüfung auf dem Programm: Geduld und Fingerfertigkeit sind gefragt, wenn es darum geht, filigrane Glückskekse zu formen und sicher wieder aus dem Rohr zu holen. Der Abschluss der ersten Sendung ist dann der „selbstgebackenen Visitenkarte“ gewidmet. Dabei muss die Jury aus Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs mit einer persönlichen Motivtorte überzeugt werden.