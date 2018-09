Das ursprüngliche Scrabble behält seinen Namen bei. (Srdjan Zivulovic/Reuters)

Das Internet hat geflucht, als der Spielzeughersteller Mattel diese Woche mitteilte, dass ihr Brettspiel Scrabble in Zukunft "Buchstaben-Yolo" heißen soll. In einer Pressemitteilung vom Donnerstag klärten sie die Kampagne, inklusive eines fremdartig anmutenden Videos mit dem Rapper MC Fitti, als "kleinen Scherz" auf. "Die nicht ganz ernst gemeinte und überspitzte Kampagne zum 70-jährigen Jubiläum des Kultspiels zeigt, dass Scrabble-Fans nicht nur raffiniert im Umgang mit Wörtern sind, sondern auch leidenschaftliche Verfechter des Spiels," heißt es in der Meldung.

Ein kalkulierter "Skandal" also, der Aufmerksamkeit für das Spiel generieren soll, das in diesem Jahr 70 Jahre alt wird. Oder wie die Firma es sagt: "Genau mit diesem Gegenwind hatte man bei Mattel insgeheim auch gerechnet." Ob eine solche Aufmerksamkeit, die sich fast ausschließlich aus negativen Kommentaren ergibt, wirklich gewollt war, kann man sicher in Frage stellen. (hee)