Haben auf dem Dreamcast vor 18 beziehungsweise 17 Jahren Maßstäbe gesetzt, sind aber kommerziell gefloppt: die ersten zwei "Shenmue"-Teile. Jetzt werden beide Sega-Klassiker als Remaster-Doppelpack neu veröffentlicht. (Sega)

Rund 16 Jahre nach Veröffentlichung des zweiten und letzten „Shenmue“-Teils bringt Sega seine beiden Adventure-Klassiker als liebevoll renovierten Doppelpack zurück. Bereits bei ihrer Veröffentlichung 2000 und 2001 für Segas Heimkonsole „Dreamcast“ sorgten die Spiele von „Virtua Fighter“-Erfinder Yu Suzuki für Begeisterung. Heute genießen beide Titel trotz schwacher Verkäufe absoluten Kultstatus. Held der mit Kampfspiel-, Detektiv- und Adventure-Elementen veredelten „Lebens-Simulation“ ist der junge Ryo Hazuki, der die Mörder seines Vaters sucht und dabei an eine mystische Verschwörung gerät.

Die für PC, PS4 und Xbox One angekündigte Neuauflage kommt mit englischen und japanischen Texten, außerdem hat Sega ein überarbeitetes Interface, neue Kontroll-Optionen und skalierbare Bildschirmauflösungen integriert. Der Doppelpack aus „Shenmue 1“ und „Shenmue 2“ ist für Ende des Jahres angekündigt und soll nur rund 30 Euro kosten. Die perfekte Chance für alle Spieler also, die vor der Veröffentlichung von Teil 3 die ersten beiden Episoden nachholen wollen. Immerhin soll die mithilfe von sechs Millionen Kickstarter-Dollar finanzierte Fortsetzung ebenfalls Ende dieses Jahres erscheinen.

In Teil 1 beklagt Held Ryo den Tod seines Vaters. Von den ursprünglich 16 geplanten Kapiteln finden sich in den ersten beiden Spielen nur fünf. In deren Verlauf wird Ryo... (Sega)

Außerdem interessant für Sega-Fans: Auf einer Firmen-Veranstaltung in Tokio hat der Hersteller nicht nur die beiden „Shenmue“-Remakes angekündigt, auch die Veröffentlichung einer „Mega Drive Mini“-Konsole wurde in Aussicht gestellt. Offenbar hat der große Erfolg von Nintendos handlichen NES- und SNES-Comebacks in der Chef-Etage des Konzerns Begehrlichkeiten geweckt. Die Mini-Neuauflage des 16-Biters wird allerdings nicht von Sega selber, sondern von At Games produziert - einem auf Retro-Systeme spezialisierten Hersteller, der allerdings vor allem für unsaubere Emulationen und dürftig ausgestattete Geräte berüchtigt ist. Von At Games stammen unter anderem die bekannten „Atari Flashback“-Konsolen und die „Sega Genesis Classic Game Console“.