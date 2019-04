„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

„Sehr romantisch, sehr spannend und sehr dramatisch“: So wird die neue XXL-Folge von GZSZ

teleschau

Gerner, Katrin und Co. in Überlänge: Am 30. April strahlt RTL die Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ in Spielfilmlänge aus. Die GZSZ-Darstellerinnen Valentina Pahde und Gisa Zach wecken die Neugier der Zuschauer.