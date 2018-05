Frank Turner - Be More Kind

Irgendwie hätte man knapp anderthalb Jahre nach Donald Trumps Amtsantritt selbst vom Pop-Mainstream mehr erwartet. Statements zum weltweit wachsenden Autoritarismus existieren zwar, musikalische Aufarbeitungen des Backlashs sind jedoch rar gesät. Dass abseits der Nische nun ausgerechnet Frank Turner eines der politischsten Popalben der letzten Jahre veröffentlicht, mutet daher beinahe ironisch an. Schließlich hatte sich der überzeugte Liberale nach einiger Kritik geschworen, keine heißen Eisen mehr anzufassen. Angesichts der Weltlage kann der studierte Historiker nun nicht anders: Sein siebtes Studioalbum „Be More Kind“ enthält zwar auch hübsch-hippiesken Umarmungsfolk - ist von Versöhnlichkeit aber weit entfernt: Immer wieder offenbart der Brite auf seinem Neuling wütende politische Punk-Momente.

Frank Turner hat eine eigenartige Karriere hinter sich. Erst war er Mitglied der Punkband Million Dead, bevor er vor gut zehn Jahren sein Solodebüt als Folk-Singer/Songwriter veröffentlichte. Nur fünf Jahre später spielte er 2012 bei der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in London. Sein darauf folgendes Album „Tape Deck Heart“ wurde ein Riesenerfolg - doch der in Winchester aufgewachsene Turner blieb unangepasst. Nebenher spielt er im Hardcore-Projekt Möngöl Hörde - und auch solo bleibt der 36-Jährige Punk.

Frank Turner wird auf seinem Album "Be More Kind" politischer, als der Titel vermuten lässt. (Universal Music)

Zwar beginnt sein neues Album mit einem versöhnlichen „Don't worry if you don't know what to do“: Dennoch ist „Be More Kind“ politisch, kritisch, herausfordernd. Am deutlichsten wird das in der vieldiskutierten Auskopplung „1933“, in der Turner den konservativen Backlash samt Trump, Brexit und Co. mit dem Deutschland jenes titelgebenden Jahres vergleicht. Klar, dass die Kritiker direkt eiferten, er vergleiche Trump mit Hitler. Das tut der studierte Historiker natürlich nicht: „The first time it was a tragedy / The second time it is a farce“, analysiert er in dem Uptempo-Stück treffend, um dann beinahe NOFX-artig seine Unsicherheit ob der Verhältnisse herauszuschreien: „I don't know what's going on!“

Ähnlich böse Vorausahnungen äußert der in Bahrain geborene Engländer auch im Titelsong: „History's been leaning on me lately / I can feel the future breathing down my neck“, singt er in einer schönen Folk-Ballade, um fast dylanesk zu fordern: „In a world that has decided that it is going to lose its mind / Be more kind my friends“. So naiv, so richtig. Was nicht bedeutet, dass Turner den Rassisten, Sexisten und Nationalisten dieser Welt mit Blümchen begegnen will: „I know I'm just an ignorant Englishman“, beginnt er im Song, der nach Trumps Wahlkampfslogan benannt ist, und strickt daraus eine hübsche Parole: „Let's make America great again / By making racists ashamed again“.

Bisweilen spricht aus ihm die Verzweiflung, wenn er die Welt vor die Hunde gehen sieht - etwa in dem hymnischen Stück „Brave Face“ mit der Zeile „Get ready for the end of the world“, oder im selbsterklärenden Song „21. Century Survival Blues“. Dazwischen baut der Songwriter liebenswerte, locker-flockige Popstücke ein, in denen die Hoffnung wieder bestärkt wird - „I'm Going Nowhere“ beispielsweise ist beinahe schon Easy-Listening-Country. Wie sich Frank Turner, der überzeugte Anti-Totalitarist, die Welt vorstellt, wird auch deutlich. Das klingt manchmal nach Hippie („I had some visions of people having conversations / Instead of staring at their tiny screens“) und manchmal nach jenem liberalen Grundideal, von dem er im gleichnamigen, sehr rhythmischen Song als „Common Ground“ spricht: „We agree to disagree.“