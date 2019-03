Anna Loos - Werkzeugkasten (Warner Music)

Was kann die Frau eigentlich nicht? Anna Loos ist Schauspielerin und Sängerin; sie hat Kinder und Karriere. Zuhause verlegt sie Fliesen selbst und streicht die Wände. Es geht die Anekdote, dass sie auch mal das Auto selbst reparierte, das sie und Bono zu einem Charity-Einsatz fahren sollte und dann mitten in einer afrikanischen Wüste den Geist aufgab. Dass sie nun ihr erstes Solo-Album nach zwölf Jahren als Silly-Frontfrau „Werkzeugkasten“ getauft hat, liegt also recht nahe. Doch natürlich singt die Berlinerin hier keine Reparaturhandbücher herunter, sondern widmet sich vollständig dem Schrauben an zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenig überraschend: Das kann sie auch ganz gut.

Dabei ist das beim ersten Hinhören gar nicht so selbstverständlich: In der radiotauglichen Deutschpoprock-Schiene fahren ihre Songs eigentlich allzu sehr auf Nummer sicher. Doch zum Glück gibt es immer wieder Details, die das Interesse hochhalten: Etwa die sanften Streicher im Titelsong oder der Perspektivwechsel in der Midtempo-Ballade „Deine Mitte“, in der die Sängerin nicht wie allzu oft in solchen Liebesliedern einen starken Mann zum Anlehnen besingt, sondern selbst die Retterin gibt.

Anna Loos veröffentlicht ihr Solodebüt: "Werkzeugkasten". (Kristian Schuller)

Alles ehrlich

Mit ihren Texten bleibt Loos meist fest auf dem Boden der Tatsachen, verschwurbelte Formulierungen oder allzu abgehobene Metaphern sucht man hier vergeblich. Ihre einfachen Zeilen rutschen nur selten ab ins Verbrauchte („Keine Ahnung wohin / auf der Suche nach dem Sinn“ heißt es etwa in „Paris“), sie wirken stattdessen eher erfrischend unprätentiös.

Doch das Wichtigste an ihnen ist, wer sie singt: Anna Loos verleiht ihnen eine solche Ehrlichkeit, dass man mit den großen Gefühlen der kleinen Alltagsepisoden mitleben kann, sei es die Geschichte eines Coming-Outs in „Echt und für immer“ oder der freundliche Mutmach-Schunkler „Ich will, dass du weißt“. Selbst „Startschuss“, die gefühlt sechshundertvierundachtzigtausendste Selbstbewusstseinsnummer mit Zeilen wie „Doch ich bin, wer ich bin, ich gehör da nicht hin“, nimmt man ihr sofort ab. Wie auch nicht: Dass Loos nicht nur ihren eigenen Kopf hat, sondern ihn auch durchsetzt, bewies sie schon mit 17, als sie aus der damaligen DDR floh. Dass sie jetzt eben auch musikalisch ihr eigenes Ding macht, ist da vielleicht nur folgerichtig - kann sich in jedem Fall aber hören lassen.