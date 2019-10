Selbstfindung mit Hollywood-Bombast: Angel Olsen veröffentlicht ihr viertes Album "All Mirrors". (Jagjaguwar)

Angel Olsen kommt aus dem amerikanischen Dazwischen, abseits von East Coast, West Coast und Florida, das von der Entertainment-Industrie und deren Verfolgern auf der ganzen Welt kaum wahrgenommen wird. Sie wuchs in Missouri auf und lebt heute in Asheville, North Carolina. In Missouri wurde gerade eine Todesstrafe vollstreckt. In Asheville sitzt man auch jetzt, wo der Herbst anbricht, noch auf der Veranda, genießt die günstige Miete und beobachtet die mittelständischen Nachbarn, wenn nicht gerade ein Hurrikan droht. Es sind Orte, in denen die Zeit in vielerlei Hinsicht stehengeblieben ist, und so klingt auch die Musik von Angel Olsen.

Für ihr viertes Album „All Mirrors“ hat die 32-Jährige das Great American Songbook studiert. Ein Streichersatz spielt dramatisch abfallende Melodien auf „Lark“, und das Stimmvibrato auf „Endgame“ gibt alles, um das Bild einer verrauchten Jazzbar zu erzeugen. Die neuen Songs klingen orchestraler als Olsens bisheriges Schaffen; nur in wenigen Momenten macht sich der LoFi-Country von „Half Way Home“ (2012) oder der Rock'n'Roll-Twang von „My Woman“ (2016) bemerkbar. Trotzdem klingen die neuen Songs immer noch wie vergessene Klassiker, die David Lynch oder Quentin Tarantino ausgraben und für einen Soundtrack einsetzen könnten, oder wie Titel aus einem bekannten Musical, dessen Name einem gerade entfallen ist.

Im positiven Sinne aus der Zeit gefallen: Viele der neuen Songs von Angel Olsen (32) klingen wie vergessene Klassiker, die man sich auch in einem Film von David Lynch oder Quentin Tarantino gut vorstellen könnte. (Jagjaguwar / Cameron McCool)

Katharsis und Selbstliebe

Was Olsens Werk über die verschiedenen Schaffensphasen immer zusammengehalten hat, ist die laszive Düsternis in ihrem Gesang, für die sie immer wieder mit Lana Del Rey verglichen wird, und die Beschreibung von unbefriedigenden Partnerschaften. Auch auf „All Mirrors“ geht es um die enttäuschten großen Gefühle, aber es findet eine Reise in Richtung Katharsis und Selbstliebe statt. Dazu passend kommt die zweite Hälfte des Albums harmonischer daher.

„You say you love every single part / What about my dreams? / What about the heart?“, ist noch die Fehleranalyse auf dem bombastischen Opener „Lark“. Auf „Tonight“ hat Olsen dann losgelassen: „I like the air that I breathe / I like the thoughts that I think / I like the life that I lead / Without you“, haucht sie, und dazu schwelgen die Streicher in 40er-Jahre-Hollywood-Dramatik. Während Angel Olsens musikalisches Schaffen stets von Veränderung und Selbstfindung geprägt war, scheint „All Mirrors“ in Übereinstimmung damit auch die Veränderung und Selbstfindung im Privaten zu empfehlen.