Luis (Maximilian Braun) weiß keinen Ausweg mehr: Nachdem er wochenlang von Brenda gemobbt wurde, hat sie jetzt auch noch ein kompromittierendes Video veröffentlicht. (MG RTL D)

Wieder einmal Drama bei RTL-Daily „GZSZ“, aber dieses Mal geht es um Leben und Tod. Eigentlich hat Luis alles versucht, um das Video, das ihn beim Masturbieren zeigt, geheim zu halten. Doch seine Mitschülerin Brenda hat das Video online gestellt und plötzlich weiß die ganze Schule davon. Für Luis ein Horror, wie sein Darsteller Maximilian Braun berichtet: „Luis wird eh schon von allen ausgelacht, dass er beim Masturbieren gefilmt wurde. Jetzt wird er auch noch physisch angegangen und mit Schleim bespritzt“. Deswegen sieht der junge Mann keinen Ausweg mehr und will sich mit Wein und Schlaftabletten das Leben nehmen.

Schauspieler Braun, für den es die erste Auseinandersetzung mit Mobbing war, zeigt sich selbst überrascht von dem Verlauf der Geschichte: „Gerechnet habe ich, als die Geschichte zwischen Luis und Brenda anfing, nicht damit, dass es so weit gehen wird“. Betroffenen gibt er den Rat, sich im Vertrauen an jemand Zweitem zu wenden, schließlich habe man damit „doppelt so viel Power, als wenn man es alleine versucht“. Der 22-Jährige macht auch deutlich, dass Selbstmord in keinem Fall eine Lösung sei: „Es gibt so viele schöne Sachen, für die es sich zu leben lohnt“, sagt er. Dass „GZSZ“ dieses sensible Thema aufgreift und im Vorabendprogramm zeigt, findet Braun richtig und wichtig: „Gerade wir bei GZSZ haben die Option, auch Dinge zu zeigen, die gerade nicht so gut laufen. Mit unserer Reichweite haben wir die Möglichkeit, Dinge zu verändern und Lösungswege für die Zuschauer aufzuzeigen“.

Brenda (Annabella Zetsch, zweite von rechts) hat ihre Drohung wahr gemacht. Jetzt kennt die ganze Schule das peinliche Video, das Luis (Maximilian Braun, rechts) beim Masturbieren zeigt. (MG RTL D)

Ob Luis tatsächlich ernst macht und seinem Leben ein Ende setzt, offenbart die „GZSZ“-Episode am Mittwoch, 17. Oktober, um 19.40 Uhr.