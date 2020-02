Von 2003 bis 2011 begeisterte Hugo Egon Balder das Publikum mit dem preisgekrönten Comedy-Format "Genial daneben". Ende März feiert er seinen 70. Geburtstag - und SAT.1 spendiert ihm zu Ehren eine eigene Show: "Senil daneben". (Sat.1 / Willi Weber)

Besondere Ehre für eine besondere deutsche TV-Größe: SAT.1 feiert den 70. Geburtstag von Hugo Egon Balder mit einer eigenen TV-Show. „Senil daneben - Happy Birthday Hugo!“ am Freitag, 3. April, 20.15 Uhr, ist ganz im Sinne des Berliner Produzenten und Moderators, dessen „Genial daneben“-Show längst Kultstatus genießt. „Ich mag den Titel“, sagt der Jubilar. „Ich nehme mich gern selbst auf den Arm.“

Mit Balder, der am 22. März das 70. Lebensjahr vollendet, feiern bekannte Comedy-Stars und alte Wegbegleiter, die schon in unzähligen „Genial daneben“-Shows am Ratetisch saßen, wie Bastian Pastewka, Olli Dittrich, Hella von Sinnen, Wigald Boning, Bernard Hoëcker, Esther Schweins, Michael Kessler und weitere Überraschungsgäste.

Hella von Sinnen war häufig Gast in der "Genial daneben"-Show von Hugo Egon Balder. Bei seiner großen Geburtstagsshow am 3. April darf sie natürlich nicht fehlen. (SAT.1 / Willi Weber)

Mit Hugo Egon Balder ehrt SAT.1 einen Entertainer, der deutsche Fernsehgeschichte geschrieben hat. Nach seinen Anfängen als Musiker und Kabarettist moderierte er Anfang der 90er-Jahre für RTL die beiden Kult-Shows „Alles Nichts Oder?!“ und „Tutti Frutti“. Als Produzent von „RTL Samstag Nacht“ war er danach maßgeblich am neuen Comedy-Boom in Deutschland beteiligt. Von 2003 bis 2011 moderierte und produzierte er die preisgekrönte, nicht ganz ernst gemeinte Rate-Show „Genial daneben“ für SAT.1. An diesen Erfolg wird die Geburtstagsshow anknüpfen - und den Fokus ganz klar auf den Moderator und sein stolzes Alter richten.