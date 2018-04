Der schwedische Pop-Vierer ABBA gewann 1974 mit "Waterloo" den Grand Prix. Jetzt kündigte die legendäre Band ein Mini-Comeback an. (Universal)

Es ist eine faustdicke Pop-Sensation: ABBA sind zurück! Nach 35 Jahren stand die legendäre schwedische Band wieder gemeinsam im Studio und hat neue Musik aufgenommen. Das verkündeten Agnetha, Benny, Björn und Anni-Frid in einem Statement bei Instagram. Kürzlich hatte die Band angekündigt, in Form von Hologrammen wieder auf Tour gehen zu wollen. Bei den Vorbereitungen für die virtuelle Show sind offenbar auch zwei neue Songs entstanden.

„Wir hatten das Gefühl, dass es nach 35 Jahren wieder Spaß machen würde, uns zusammenzutun und ins Studio zu gehen. Also taten wir es“, schreiben die vier Musiker bei Instagram. „Es war, als wäre die Zeit stillgestanden und wir nur kurz im Urlaub gewesen.“

Zwei neue Songs habe man aufgenommen, verkündete die Band via Instagram. (Universal)

Einer der beiden neuen Songs hört auf den Titel „I Still Have Faith In You“ und soll im kommenden Dezember in einem TV-Special von BBC und NBC Premiere feiern - gespielt von den digitalen ABBA-Avataren.