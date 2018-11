Die Rocklady der 70er-Jahre kommt nach Deutschland: Suzi Quatro wird 2019 in fünf deutschen Städten die Bühne rocken. (Rainer Haas)

Mit Hits wie „Can The Can“, „Daytona Demon“ oder „48 Crash“ mischte Suzi Quatro in den 70er- und 80er-Jahre die bis dato männerdominierte Rockmusik auf. Sie gehörte zu den ersten weiblichen Rockstars überhaupt und war Dauergast in Ilja Richters legendärer „disco“-Sendung. Doch obwohl Quatro bereits 55 Millionen Platten verkauft hat, hat sie keine Lust auf Rente. Das 1,58 Meter große Energiebündel steht auch heute noch bei bis zu 100 Auftritten jährlich auf der Bühne.

Im Frühjahr 2019 dürfen sich auch die Fans in Deutschland im Rahmen ihrer „It's Only Rock'n'Roll“-Tour auf Auftritte der Sängerin und Bassistin freuen. Dafür hat Suzi Quatro große Geschütze aufgefahren. Denn die 68-Jährige wird bei ihren Auftritten von einer großen Band mit bis zu neun Musikern begleitet. Der Vorverkauf für die fünf Deutschlandkonzerte startet am 16. November, um 9 Uhr, Pre Sale Tickets sind sogar schon ab 9. November, 9 Uhr, erhältlich.

Neben der Musik war die Detroiter Künstlerin in den letzten Jahren auch als Schauspielerin tätig („Inspector Barnaby“), moderierte zwei Jahre lang die Radio-Show „Rockin' with Suzi Q“ bei BBC Radio und veröffentlichte einen Gedichtband.

Suzi Quatro - „It's Only Rock'n'Roll“ live:

06.05.2019 Hamburg, Laeisz-Halle

14.05.2019 Rostock, Stadthalle

15.05.2019 Hannover, Theater am Aegi

29.05.2019 München, Circus Krone

30.05.2019 Frankfurt, Alte Oper