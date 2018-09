Mit knapp 80 Jahren steht Heino vor seiner wohlverdienten Rente. Sein Abschiedsalbum "Und Tschüss" erscheint im November. (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Es funkelt ein neues Star-Duo am Schlagerhimmel: Wolfgang Petry, Rückkehrer in die bunte Welt der Unterhaltungsmusik, und Heino machen nun gemeinsame Sache. Sie haben das Duett „Ich atme“ aufgenommen. Am Samstag, 29. September, stellen sie es im ZDF bei „Willkommen bei Carmen Nebel“ (20.15 Uhr) vor. Petry wird dann allerdings nur per Video-Einspieler dabei sein. Er begründet: „Ich mache seit vielen Jahren keine Auftritte mehr, egal welcher Art.“

Doch wie kam es überhaupt zu der Zusammenarbeit beider Schlagerlegenden? Gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte Heino: „Vor einigen Monaten habe ich Wolfgang kontaktiert, weil ich mit ihm ein Duett für mein neues Album aufnehmen wollte. Er ist ja einer meiner Lieblingssänger.“ Petry, aus dessen Feder „Ich atme“ auch stammt, habe spontan zugesagt. „Heino ist mir schon immer als sehr positiver Mensch und toller Kollege aufgefallen“, so wurde der Sänger zitiert.

Für Heino hat Wolfgang Petry den Song "Ich atme" geschrieben. Überraschend haben beide diesen nun gemeinsam eingesungen. (Manfred Esser)

Bei „ein paar guten Flaschen Rotwein“, so die Erinnerung Heinos, sei die Zusammenarbeit dann besiegelt worden. Der Volksbarde mit der Sonnenbrille zählt Petry inzwischen zu einem seiner besten Freunde. Heino: „Wolfgang ist Kult, ich bin Kult, wir sprechen dieselbe Sprache.“

Sowohl Petry als auch Heino bereichern die Branche der Unterhaltungsmusik mit neuen Alben. Am Donnerstag, 30. November, veröffentlicht Petry sein neues Schlager-Comebackalbum „Genau jetzt!“. Eine Woche zuvor „sagt“ Heino „Und Tschüss“, so der Titel seines Werkes. Es wird wohl die letzte CD-Veröffentlichung Heinos sein.