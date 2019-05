Serdar Somuncu wirbt in seinem neuen Satire-Spot fürs Nichtwählen. (TELE 5 / Screenshot)

Comedians tendieren oft dazu, ernst zu werden, wenn es um die demokratischen Grundlagen geht. Nicht so Serdar Somuncu, der in seinen Shows und Auftritten schon oft mit politisch gewagten Aussagen provozierte. Das tut der aus Istanbul stammende Satiriker auch jetzt, kurz vor der Europawahl: In einem Clip auf TELE 5 parodiert er die klassischen Wahlwerbespots - spricht mit seinem Video aber die Nichtwähler an.

Die will er jedoch keineswegs dazu überreden, ihre Rechte in der Demokratie wahrzunehmen. Im Gegenteil: Der überzeugte Nichtwähler Somuncu verschafft, so sagt er, „den vernachlässigten Nichtwählern endlich die wohlverdiente Lobby“. Der Name der Partei: „Die Nicht-Wähler“. Der Slogan: „Uns brauchen Sie nicht zu vertrauen, denn wir versprechen sowieso nichts“. Und so wird in dem streitbaren Spot von Nichtwählern dargelegt, warum man einfach nicht wählen gehen sollte. Zum Bespiel, weil man „mit dem Arsch im Bett bleiben“ kann. „Ob global oder national - wir gehen nicht zur Wahl!“ - ob das eine gute Idee ist?