Blochin (Jürgen Vogel) ist zerfressen von dem Wunsch nach Rache für den brutalen Mord an seiner Tochter. (ZDF / Stefan Erhard)

Mit dem Berliner Großstadt-Thriller „Blochin“ versuchte das ZDF bereits vor vier Jahren moderne Serienkultur im alten Fernsehen zu etablieren. Dank des mitreißenden Drehbuchs und des fantastischen Hauptdarstellers Jürgen Vogel gelang das Experiment - allerorts gab man sich voller Lob über die Mini-Thrillerserie um den titelgebenden Berliner Polizisten. Allein: Eine zweite Staffel spendierte man dem Projekt von Autor und Regisseur Matthias Glasner nicht - dafür aber nun eine finale Folge in Spielfilmlänge.

Am Montag, 5. August, um 22.15 Uhr, strahlt das ZDF das Serienfinale aus, in dem es dem Sender zufolge um „Rache, Abbitte und Vergebung“ geht. Im Mittelpunkt des Abschlusses steht Blochins Durst nach Rache am Mörder seiner Tochter. Damit sich der Täter Kyrill (Alexander Scheer) nach Berlin begibt, nimmt Blochin kurzerhand dessen Freundin Pheline (Jasna Fritzi Bauer) als Geisel. Als diese stirbt, geraten der Polizist und sein Vorgesetzter Dominik (Thomas Heinze) unter Mordverdacht. Laut ZDF dürfen die Zuschauer auch endlich Einblicke in Blochins düstere Vergangenheit erwarten.

Blochin (Jürgen Vogel, zweiter von rechts), Dominik (Thomas Heinze, rechts) und ihre Kollegen Yorik (Christoph Letkowski) und Nanette (Gisa Flake) begeben sich ins große Finale. (ZDF / Stefan Erhard)

Vor dem Finale wiederholt das Zweite die fünf ersten Folgen - am Dienstag, 30.7., 22.40 Uhr; Mittwoch, 31.7., 23.10 Uhr; Donnerstag, 1.8., 23.00 Uhr; Freitag 2.8., 22.30 Uhr sowie Samstag, 4.8., 22.15 Uhr).