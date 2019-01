Brasch (Claudia Michelsen) und Köhler (Matthias Matschke) suchen nach einem Serientäter. (MDR/Stefan Erhard)

Gäbe es hierzulande tatsächlich so viele Serienmörder wie es der deutsche Krimi vermuten lässt, wäre man gut beraten, sich vorsichtiger durch die Gegend zu bewegen. Was die US-Produktionen vormachen, nehmen sich schließlich auch hiesige Fernsehschaffende zu Herzen: Killer mit Plan und Fetisch gehen immer! So auch beim „Polizeiruf“: Während die Rostocker darin bereits geübt sind und sich voraussichtlich im Laufe des Jahres wieder einem Serientäter widmen, kommen nun auch die Magdeburger Ermittler in den fragwürdigen Genuss. Im „Polizeiruf 110: Zehn Rosen“ suchen Claudia Michelsen und Matthias Matschke alias Brasch und Köhler nach dem Mörder einer jungen Frau - und finden sich in einem düsteren Fall samt Transpersonen-Thematik plötzlich auf der Jagd nach einem veritablen Serienkiller wieder.

Früher reichte einem deutschen Krimi ein Schwerpunkt aus. Irgendein Milieu, irgendeine soziale Problematik, irgendein psychologisches Porträt. Heute müssen schon verschiedene Thematiken zusammenkommen. So ist auch dem aktuellen Magdeburger „Polizeiruf“ unter Regie von Torsten C. Fischer ein normaler Serienkiller nicht genug. Zugleich beleuchtet werden muss die medizinische und psychologische Herausforderung der Geschlechtsumwandlung, ja, die gesellschaftliche Rolle von Transpersonen allgemein.

Brasch (Claudia Michelsen) und Köhler (Matthias Matschke) sind vom neuen Fall angespannt. (MDR/Stefan Erhard)

Aber von vorn: Die Leiche einer jungen Frau, gefunden in einem heruntergekommenen Hinterhof, sorgt für Aufsehen. Das Opfer ist übel zugerichtet und an den Beinen mit einer Art Netzmuster gefesselt. Die Symbolik spricht für einen Serientäter, wie Kommissarin Doreen Brasch bald erkennt. Und in der Tat: Ihr Kollege Kommissar Dirk Köhler stößt mit Hilfe des Vorgesetzten Lemp (Felix Vörtler) auf einen früheren, ähnlichen Fall - eine ermordete Prostituierte, getötet und gefesselt nach dem gleichen Muster.

Schnell gerät jene Person ins Visier der Ermittler, die bereits damals verdächtigt, wegen mangelnder Beweise aber nicht angeklagt wurde: Pauline Schilling (Alessija Lause), heute eine Frau, zur Zeit des ersten Mordes noch als Mann unter dem Namen Paul bekannt. Zur Verdächtigen wird die Transfrau, weil sie auch das aktuelle Opfer Kim Pohlmann kannte. Kim arbeitete als Arzthelferin in jener psychiatrischen Praxis, die auch das Gutachten für die Geschlechtsoperation von Paul liefern sollte.

Brasch (Claudia Michelsen) entdeckt einen Kerker mit Schlafsack und Luftmatratze. (MDR/Stefan Erhard)

Aktuelle Brisanz erhält das Thema Transpersonen durch den mutmaßlichen Suizid Daniel Küblböcks, der Gerüchten zufolge ohne psychologische Betreuung über eine Angleichung nachgedacht haben soll. Wie hart die Gesellschaft auch heute noch damit umgeht, zeigt der „Polizeiruf“ anhand der latent transphoben Polizeikollegen schonungslos: „Kann sich ja heutzutage jeder aussuchen, was er sein will. Hat die Omma dann das blaue Mützchen umsonst gestrickt“, witzelt etwa Lemp, der zugleich seinen baldigen Abschied an die Polizeihochschule ankündigt.

„Meine persönliche Meinung zu diesem Mischwesen spielt keine Rolle“, sagt auch der ehemalige, ältere Kollege, der einst im Mord an der Prostituierten ermittelte und die Kommissare auf den Ex-Freund des aktuellen Opfers aufmerksam macht: Freise (Sven Schelker) bringt, samt beigem Wartburg im Hof, ein wenig Abgedrehter-Psychopath-Stimmung ins Spiel. Eine ebenso düster wie konventionell inszenierte Katz-und-Maus-Jagd beginnt.

Nur gespielt: SEK-Beamte üben eine Geiselbefreiung in einer Straßenbahn. (MDR/Stefan Erhard)

Aufgelockert wird der bisweilen etwas angestrengt aufklärerisch wirkende „Polizeiruf“ mit den üblichen schwarzhumorigen („Man kann nicht so gut laufen, wenn die Beine gefesselt sind“) und klamaukigen („Nicht schießen, ich bin's, unsere Personaldecke ist ohnehin schon so dünn“) Einwürfen aus der Feder von Drehbuchautor Wolfang Stauch. Überraschendes Ende inklusive.