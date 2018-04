Clare Bowen - Clare Bowen

Es ist ein etwas merkwürdiger Einstieg, mit dem die Biografie auf ihrer Homepage beginnt: „Clare Maree Bowen wurde auf einer Insel inmitten des Pazifiks geboren und ist irgendwie immer noch nicht tot.“ Die besagte Insel ist Australien, und dass Clare Bowen als Kind eine lebensbedrohliche Krebserkrankung überlebte, mag als Erklärung für den zweiten Teilsatz dienen. Mittlerweile ist die 33-Jährige dank ihrer Rolle als Scarlett O'Connor in der Musiker-Serie „Nashville“ eine Berühmtheit. Und nachdem Clare Bowen die Musik schon im Kindesalter als „ihre Verbindung zum Rest der Welt“ empfand, ist nun der Zeitpunkt gekommen, an dem sie mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum den Sprung in eine eigenständige Musikkarriere wagt.

Die Gleichung ist schnell gelöst: Man addiere die Bekanntheit aus einer populären Serie, in der es um eine Reihe von Country-Sänger/innen geht, zu den Erfahrungen von Clare Bowen und ihrer Ehe mit dem Musiker Brandon Robert Young. Heraus kommen Songs, die sich unter dem großen Dach eines persönlich gefärbten Songwriter-Hauses versammeln und schmeicheln, trösten, manchmal auch einlullen.

Nachdem sie mit einer musikalischen TV-Serie berühmt wurde, liefert Clare Bowen nun auch ihr erstes eigenes Album. (Sally Flegg)

„Little By Little“, so nennt sich einer der sanften, glatten Seelenstreichler auf dem Debüt. In der „Helene Fischer Show“ durfte Clare Bowen das Stück auch schon vortragen, und irgendwie passt das ganz gut, auch wenn das Erstlingswerk der Schauspielerin klanglich weit vom Massenschlager entfernt ist. Neben Fischer tauchen in der Dankesliste der CD unter anderem auch John Carter Cash (Johnnys Sohn), T-Bone Burnett, Emmylou Harris und Vince Gill auf. Die Staaten und Nashville sind jederzeit präsent.

Mit geschlossenen Augen, Federn im Haar und den Händen am Herzen posiert Clare Bowen auf dem Cover. Diesem Bild folgen die Songs: Manche geben sich verträumt, andere kraftspendend oder geheimnisvoll. Dabei bedient sich Clare Bowen der verschiedensten Genres: Country, Folk, Pop, Blues, Soul. Wer sucht, der findet.

Die knappe dreiviertel Stunde Musik zieht am Hörer vorbei wie eine wunderschöne Landschaft in den Weiten Amerikas. Die Gedanken schweifen, und ab und zu formt sich eine Wolke zu einem lächelnden Gesicht. Dazu passt dann auch wieder der letzte Satz in Clare Bowens Homepage-Biografie: „Clare wohnt in der Nähe von Nashville, Tennessee. Dort, wo sich ein Riss durch das Tuch der Realität zieht. Gemeinsam mit Brandon, einer kleinen Armee von geretteten Drachen und gelegentlich auch einem Einhorn.“