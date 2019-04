S!sters, bestehenden aus Laura Kästel (rechts) und Carlotta Truman, starten 2019 beim ESC für Deutschland mit einem rein weiblichen Balladen-Duett. (NDR / Hendrik Lüders)

Ja, es ist so eine Sache mit der ESC-Gerechtigkeit. Über zwei Halbfinals müssen sich zehn von 17 (Dienstag, 14.05., 21 Uhr, ONE) beziehungsweise zehn von 18 Ländern (Donnerstag, 16.05., 21 Uhr, ONE) qualifizieren, um bei den 26 Finalisten mitmischen zu dürfen. Ausgesetzt wurde diese Regel für die „reichen“ Geberländer der teuren Glamour-Veranstaltung - Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien, Spanien. Auch Gastgeber Israel darf - wie üblich - gleich im Finale ran. Betrachtet man die Bilanz deutscher Beiträge über die letzten Jahre, wäre es wohl meist schwer geworden, sich über die Halbfinals zu qualifizieren. Abgesehen vom überraschenden Michael Schulte (2018, Platz vier) beschämten die Auftritte nach dem Sieg Lena Meyer-Landruts 2010 in Oslo und ihrer versuchten Titelverteidigung 2011 in Düsseldorf (Platz 10 ) meist. Nach Roman Lob (2012) der noch einen respektablen achten Platz einfuhr, landeten alle Deutschen abgeschlagen auf den hinteren und hintersten Pätzen: Cascada (2013, Platz 21), Elaiza (2014, Platz 18), Ann Sophie (2015, Platz 27), Jamie Le (2016, Platz 26), Levina (2017, Platz 25).

Auch 2019 tritt ein Act für Deutschland an, den es so eigentlich gar nicht gibt. S!sters ist die Zusammenstellung zweier Sängerinnen, die bereits in diversen Casting-Shows auftraten, die sich erst trafen, als der Song „Sister“ von einem internationalen Hit-Konsortium längst geschrieben war. Ein Lied, das zuvor eigentlich schon vor der Schweiz ausgewählt war. Weil sich dort aber keine Künstler fanden, die das weibliche Duett singen wollten oder konnten, reichte man die Komposition an Deutschland weiter. So weit, so unromantisch. Der ESC hat jedoch abseits von Plastik-Glamour und Hit-Globalisierung auch seine guten Seiten: NDR-Hörfunkmann Peter Urban, mittlerweile 71 und seit Jahrzehnten Kommentator des Wettbewerbs, glaubt, dass Siegertitel heute wieder sehr viel schwerer vorherzusehen sind, als noch vor zehn oder 20 Jahren. Gewinner wie den portugiesischen Songpoeten Salvador Sobral (2017) oder das ukrainische Politstück von Jamala (2016) hatte beispielsweise niemand auf der Rechnung.

Barbara Schöneberger moderiert den ESC-Abend 2019 im Ersten von der Hamburger Reeperbahn, wo sich wie gewohnt diverse Acts und Gesprächspartner zur "ESC Party" einfinden.

Niederlande sind 2019 Top-Favorit auf den Sieg

Manchmal lagen die Buchmacher allerdings richtig, die 2019 - in dieser Reihenfolge - die Beiträge aus den Niederlanden, Russland, Schweden, der Schweiz und Italien vorne sehen. Andererseits spiegelt diese Auswahl die Meinung professioneller „Spieler“ wider, die sich nicht unbedingt mit denen der ESC-Jurys und Fans deckt. Hier wird praktisch auf das gewettet, von dem man glaubt, dass es gut ankommen könnte. Nicht auf das, was wirklich gefallen hat oder bei der Performance in Tel Aviv tatsächlich an die Seele ging.

Peter Urban ist seit Jahrzehnten die Stimme des ESC. Auch in diesem Jahr reist der mittlerweile 71-jährige Musikfachmann des NDR nach Tel Aviv. (NDR / Christian Spielmann)

Der Übertragung des Live-Events ab 21 Uhr ist das übliche „Vorglühen“ an der Hamburger Reeperbahn vorgeschaltet. Barbara Schöneberger begrüßt dort ab 20.15 Uhr eine illustre Riege von Menschen mit ESC-Vergangenheit oder einer Affinität zum traditionellen Pop-Länderkampf: Vorjahresteilnehmer Michael Schulte, Sarah Connor, Stefanie Heinzmann, Laing, Annett Louisan und Nico Santos. Viele der Künstler werden auch singend auf die Bühne treten. Um 0.45 Uhr schließlich, wenn der ESC-Sieger 2019 feststeht, geht das Showprogramm mit der „Grand Prix Party“ vom Hamburger Kiez weiter. Weitere Künstler, die zum Teil sehr kurzfristig - oder zuvor gar nicht - bekannt gegeben werden, werden dann die Nacht zum Tag machen.