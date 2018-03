In der Oster-Ausgabe von "5 gegen Jauch" mit Frank Buschmann (links) und Günther Jauch darf natürlich auch ein Plüschhase nicht fehlen. (MG RTL D / Frank Hempel)

Der Reiz von Günther-Jauch-Shows liegt ja vor allem darin, den routinierten RTL-Moderator einmal so richtig schwitzen zu sehen. Denn auch das vermeintliche „Superhirn“ ist nicht allwissend! Es hakt bei ihm gerne mal bei popkulturellen Fragen. Musik- und Mode-Geschmack ist nicht unbedingt die Stärke des klugen „Schlaubi-Schlumpfs“. Allerdings geht der 61-Jährige mit Rückenwind in die neue „5 gegen Jauch“-Show auf RTL: Die zurückliegende Sendung hatte er gewonnen und damals 194.000 Euro in den Jackpot eingezahlt. Die stolze Geldsumme wollen ihm nun fünf neue „Normalo“-Bewerber abluchsen, darunter ein 70-jähriger Rentner aus Heidelberg, eine junge Online-Redakteurin aus Dresden und ein Tätowierer aus Hamburg. Und dann gibt es ja noch Show-Moderator Frank „Buschi“ Buschmann, der durchaus „parteiisch“ auftritt: Er versucht den Jauch-Gegnern zu helfen, wo er nur kann.