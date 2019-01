Als Sextherapeutin mag Jean (Gillian Anderson) unverkrampft sein, als Mutter von Otis (Asa Butterfield) ist sie es aber nicht immer. (Sam Taylor/Netflix)

„Akte X“-Star Gillian Anderson als überfürsorgliche Sexualtherapeutin, „Hugo Cabret“-Darsteller Asa Butterfield als ihr peinlich berührter Sohn Otis - auf dieses Cast kann Netflix Stolz sein. Kein Wunder, dass der Streamingdienst die beiden Hollywood erprobten Schauspieler kurz vor dem Start ihrer Serie „Sex Education“ (Freitag, 11. Januar) noch einmal vor die Kameras gebeten hat. Im neuen Trailer zur expliziten Comedy-Serie stellen die beiden auf sympathische Art ihre herrlich komplizierten Charaktere vor.

„Sie ist nicht so schlimm“, sagt etwa Anderson mit ironischem Unterton über ihre Rolle. Doch nicht nur die TV-Veteranin und der herangewachsene Kinderstar, der schon mit Martin Scorsese und Tim Burton drehte, machen in dem Clip eine gute Figur: Auch die Newcomer Ncuti Gatwa und Emma Mackey lassen die Neugier auf ihre Figuren, den quirligen Eric und die toughe Maeve, gehörig steigen. Dass es in der Serie auch um Sex geht, wird dabei fast zur Nebensache.