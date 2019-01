Zayn Malik, ehemals Mitglied von One Direction, hat sich inzwischen auch als Solokünstler etabliert. (Sony Music)

Sie schieden 2010 in der siebten Staffel der Castingshow "The X Factor” noch auf dem dritten Platz aus, danach aber gingen sie richtig durch die Decke: One Direction haben zeitgenössischen Teenie-Pop geprägt wie in den 90-ern die Backstreet Boys, und inzwischen startete dann auch jedes Mitglied eine erfolgreiche Solokarriere. Den Anfang machte der heute 25-jährige Zayn Malik. Ein Jahr nach seinem Ausstieg bei One Direction veröffentlichte er 2016 sein Solo-Debüt "Mind Of Mine", das in den USA und in UK auf Platz eins landete. Nun legt Zayn mit "Icarus Falls" nach - und das mit einem 27 Songs langem Konzeptalbum nicht zu knapp.

Die musikalische Einrichtung bei One Direction war noch so etwas wie das Äquivalent zur Wohnung übervorsichtiger Eltern, die alles ausstaffieren und mit Sicherheitsschaumstoff überziehen - bloß keine Ecken und Kanten, an denen man sich stoßen kann! Der Abtrünnige Zayn Malik hat längst die Tür zum sexuell aufgeladenen R'n'B aufgestoßen und genießt in der Szene einen guten Ruf. „Sweet baby, our sex has meaning / Know this time you'll stay 'til the morning“, singt er sich auf dem Opener „Let Me“ die angestaute Geilheit von den Hoden. Im Hintergrund laufen 80er-Synthies. Dabei bleibt Zayn allerdings so glatt wie ein Säuglingspopo und baut eben nicht so eine verruchte Aura auf, wie es zum Beispiel ein The Weeknd in den letzten Jahren schaffte. Wäre „Icarus Falls“ ein Film, man würde ihm bedenkenlos die FSK-0-Freigabe erteilen.

Zayn - Icarus Falls (Sony Music)

Schmutzige Gedanken, strahlend weiße Laken

Auch auf den weiteren Stücken schwebt Zayn Malik mit makellosem Falsettgesang durch die Wolken, ohne auch nur eine Sekunde Gefahr zu laufen, der Sonne zu nahe zu kommen. Dafür bleibt alles zu brav und harmlos. Songs wie „Imprint“ tauschen den Synthie gegen eine Sample-Melodie; mal schlägt das Klavier an, mal gibt der Bass die Richtung vor („Standing Still“). Musik wie die auf „Icarus Falls“ hat man früher „Slow fuck music“ genannt und sich Sex vorgestellt, der in strahlend weißen Bettlaken stattfindet.

Schlecht ist das alles nicht. Die Zusammenarbeit mit Timbaland macht das Ex-Boyband-Mitglied endgültig zum Justin Timberlake der Millenials, und als Brite auch in den USA ein gefeierter und vor allem ernstgenommener Künstler zu sein, ist respektabel genug. Das Nicki-Minaj-Feature kurz vor Ende ist da nur ein weiterer Ritterschlag. Trotzdem wird das Konzept um Ikarus von den überwältigenden und viel zu langen 27 Stücken verdrängt und so in die Egalität verabschiedet. Wer zu den Highlights des Albums vordringen möchte, muss daneben einfach viel mitschlucken.