Kein vollwertiges Remake, aber immerhin ein Remaster: "Call of Duty: Modern Warfare 2" erstrahlt jetzt im neuen 4K- und HDR-Glanz - vorerst allerdings nur auf PS4. (Activision Blizzard)

Was in den letzten Tagen nur ein Gerücht war, hat sich jetzt bestätigt: Völlig überraschend hat Activision eine nahezu generalüberholte „Remaster“-Fassung seines Shooter-Klassikers „Call of Duty: Modern Warfare 2“ veröffentlicht.

Vorerst ist die optisch und akustisch gehörig aufgefrischte Version des ursprünglich 2009 für PC, Xbox 360 und PS3 veröffentlichten Action-Opas nur für PS4 zu haben. Umsetzungen für PC sowie Xbox One sollen allerdings am 30. April folgen und sind schon jetzt vorbestellbar.

Die Remaster-Version der Solo-Kampagne unterstützt 4K- sowie HDR-TVs und kommt außerdem mit verbesserten Animationen und optimierter Klangkulisse. Ebenfalls als Goodie dabei sind das klassische Unterwasser-Spreng-Team-Ghost-Bundle für „Modern Warfare“, die Operator-Skin „UDT-Ghost“, zwei Waffenbaupläne, ein Waffen-Talisman, ein neuer Vollstrecker, eine Stichelei, eine animierte Visitenkarte, ein Emblem sowie zwei Battle-Pass-Stufensprünge für das aktuelle „Modern Warfare“ beziehungsweise den kostenlosten Battle-Royale-Ableger „Warzone“. Kostenpunkt des Pakets: ungefähr 25 Euro.

Russische PS4-Besitzer gehen übrigens leer aus: Die dortige Sony-Niederlassung hat sich geweigert, dem Re-Release des Klassikers grücnes Licht zu geben. Einen offiziellen Grund hat das Unternehmen nicht genannt, aber vermutlich ist ein besonders umstrittener Level zum Stein des Anstoßes geworden. Hier nimmt der Spieler aktiv an einem Flughafenmassaker teil und mäht zusammen mit seinen Terroristen-Kollegen - überwiegend Russen - zahllose Zivilisten um, um die Schuld anschließend den USA in die Schuhe zu schieben und so einen Dritten Weltkrieg anzuzetteln.

Wie beim Original-Spiel von 2009 ist die deutsche Fassung an dieser Stelle deutlich entschärft.