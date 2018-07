Das Terminal zwei am Münchener Flughafen wurde am Morgen geräumt. (Symbolbild) (Matthias Balk/dpa)

Der Sicherheitsbereich von Terminal 2 des Flughafens München ist nach einer Räumung wieder frei. Sicherheitskontrollen von Passagieren werden wieder durchgeführt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag sagte. Das betreffe alle Flüge, die von dem Terminal starten. Die Polizei kontrolliere derzeit noch das sogenannte Satellitenterminal, für das der Zugang nur über Sicherheitskontrollen des Terminal 2 möglich ist.

Am Morgen waren die Gebäude komplett geräumt worden, weil eine bislang unbekannte Frau in den Sicherheitsbereich eingedrungen war. Gegen 6.45 Uhr hatte die Bundespolizei die Information erhalten, dass die Frau - ohne von Sicherheitsleuten kontrolliert worden zu sein - in den Sicherheitsbereich gelangt war. Daraufhin suchte die Bundespolizei den Bereich nach der Frau ab. Dies führte zu chaotischen Zuständen, weil am Samstag wegen der Schulferien besonders viele Menschen am Flughafen waren. Vor den Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Per Lautsprecherdurchsagen wurde dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Zahlreiche Flüge fielen aus oder verspäteten sich.

Der Flughafen München ist der größte Airport im Freistaat und der zweitgrößte in Deutschland. In den kommenden sechs Wochen werden nach Angaben der Betreiber voraussichtlich mehr als 6,5 Millionen Reisende am Flughafen starten, landen oder umsteigen. Vom Terminal 2 heben Maschinen der Lufthansa und deren Partner-Airlines ab. (dpa)

++ Diese Meldung wurde um 12.02 Uhr aktualisiert. ++