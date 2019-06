Machte keine sonderlich gute Figur bei Hajo Schumachers Kritik: Phillipp Amthor (Bild). (ZDF)

Steckt die Große Koalition in der Sackgasse? Könnten den deutschen Wählerinnen und Wählern bald außerplanmäßige Neuwahlen bevorstehen? Über diese Fragen wurde am vergangenen Donnerstagabend in der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“ unter dem Motto „GroKo in der Sackgasse - letzte Ausfahrt Neuwahl?“ diskutiert. Zu Gast waren unter anderem das CDU-Nachwuchs-Hoffnung Phillipp Amthor und der Journalist Hajo Schumacher. Die beiden gerieten gleich zu Beginn der Talkrunde aneinander.

Als der Youngster der Christdemokraten erklärte, dass er lieber konkrete Politik machen wolle, statt monatelangen Wahlkampf und eine anschließende mühsame Regierungsbildung in Kauf zu nehmen, fuhr ihm der altgediente Publizist in die Parade: „Sie klingen wie Wolfgang Bosbach! In Ihrem Alter, es ist wirklich schlimm.“ In Fahrt gekommen, kritisierte der 55-Jährige den jungen Politiker für seine zwar produzierte, aber nicht veröffentlichte YouTube-Stellungnahme auf das CDU-kritische Video „Die Zerstörung der CDU“ des inzwischen landesweit bekannten Influencers Rezo.

Hajo Schumacher wies den CDU-Youngster ganz schön zurecht. (ZDF)

„Sie hätten Legende werden können“

Schumacher betonte, dass die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer dem 26-Jährigen „den großen Moment gestohlen“ habe, indem die Parteispitze eine Veröffentlichung des Amthor-Videos untersagte. „In der Woche vor der Europawahl hätten Sie Legende werden können“, so der Journalist. Er fragte Amthor, weswegen er nicht einfach den Mumm gehabt habe, sein Antwort-Video selbst hochzuladen, wenn es ihm persönlich wichtig gewesen sei. Stattdessen habe er dem Wunsch der Parteivorsitzenden entsprochen: „Nein, Sie gehorchen Mutti, Frau Kramp-Karrenbauer hat es Ihnen verboten. Das ist nicht die Jugend, die ich mir wünsche.“

Amthor versuchte es im Anschluss mit einem verbalen Konter, der jedoch ins Leere lief: „Ich find's ja bemerkenswert, Herr Schumacher. Ich hab schon gewettet, wie viele Minuten Sie wohl brauchen für den ersten Alters-Joke, herzlichen Glückwunsch. Waren nicht mal zehn.“