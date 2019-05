Landwirt-Kupplerin Inka Bause, 50, vermittelt nun auch internationalen Bauern eine Partnerin. (TVNOW / Benno Kraehahn)

Sie leben an Sehnsuchtsorten wie Namibia, Südafrika, Costa Rica, Chile, Kanada oder Australien. Doch leider ungewollt solo. Sechs deutsche oder deutschstämmige Bauern suchen mithilfe der RTL Spin-off Show „Bauer sucht Frau International“ ab Montag, 24. Juni, 20.15 Uhr, eine Frau. Nach dem Erfolg mit internationalen Bauern in der letzten regulären Staffel zählten die Verantwortlichen der seit 14 Jahren im RTL-Programm reüssierenden Show eins und eins zusammen, um danach eine eigene (Kurz)staffel mit Ackerbau und Viehzucht betreibenden Auswanderern auf die Beine zu stellen.

Freddy ist im Alter von sechs Jahren mit seinen Eltern nach Kanada ausgewandert. In Ontario betreibt er einen kleinen Hof. Mittlerweile ist der Deutschkanadier 26 Jahre alt und sucht eine „sportliche und hübsche Frau“. Stefan, 32, hingegen lebt bereits in zweiter Generation in Namibia, seine Großeltern stammen aus Deutschland. Seine Hobbys? „Fußball gucken und Freunde treffen“, sagt er. Auch der 34-jährige Marco aus Chile sowie der 37-jährige Rüdiger aus Südafrika suchen eine Frau. Ebenso wie die etwas reiferen Bewerber Tom (59) aus Costa Rica und der in Australien lebende Rainer (60). Wie üblich bei „BsF“ gibt der ein oder andere Landwirt an, seine letzte Beziehung sei „schon etwas länger her“.

Tom aus Costa Rica versucht es mit einer Palme im Hintergrund, eine nette Frau nach Mittelamerika zu locken. (TVNOW / Jens Eckhardt)

„Natürlich sind das ganz andere Typen“

Dabei sind die Spielregeln des von „Bauern sucht Frau“-Ikone Inka Bause betreuten Spin-offs denen des Stammformats sehr ähnlich. Jeweils drei Bewerberinnen beschnuppern den Bauern beziehungsweise ihr potenzielles neues Zuhause, welches im Liebeserfolgsfall eben nicht nur „auf dem Land“, sondern zusätzlich ein paar tausend Flugkilometer weg von der alten Heimat zu finden wäre.

Der 34-jährige Marco lebt in Chile. Bald nicht mehr alleine? (TVNOW / Tobias Strempel)

„Es gab sehr viele Bewerbungen internationaler Bauern, so dass wir gesagt haben, wir machen jetzt eine extra Staffel“, erzählt Inka Bause im Interview mit ihrem Arbeitgeber RTL. Einen großen Unterschied zur Ur-Show, so Bause, gäbe es nicht. „Im Endeffekt suchen auch diese Bauern die Liebe, und da ist egal, auf welchen Kontinenten dieser Welt sie leben.“ Trotzdem hat die 50-jährige Moderatorin Unterschiede zwischen den Psychogrammen „deutscher Bauern“ und den Auswanderern identifiziert. „Natürlich sind das ganz andere Typen. Ihre Sorgen und Charaktere unterscheiden sich zum Beispiel von dem Landwirt aus Bayern, der in der vierten Generation einen Hof übernommen hat.“

Fünf Folgen „Bauer sucht Frau Internationel“ hat RTL erst mal produziert, die jeweils Montag zur Primetime ausgestrahlt werden. Dabei dürften die - bis auf Kanada - eher sommerlichen Spots zur Ferienstimmung in Deutschland beitragen.