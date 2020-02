Spektakulärer als je zuvor zerlegt Emmerich Städte - in diesem Fall London - in ihre Einzelteile. (2016 Twentieth Century Fox Film Corporation)

Der schwäbische Meister der Zerstörung meldete sich im Herbst 2019 zurück in den Kinos. Roland Emmerich, die deutsche Hollywood-Instanz, inszenierte den Kriegsfilm „Midway - Für die Freiheit“, der die Schlachten des Zweiten Weltkriegs im Pazifik nacherzählt. Ausnahmsweise hieß es also Amerikaner gegen Japaner, und damit Mensch gegen Mensch, und nicht Mensch gegen Natur, Mensch gegen Monster oder Mensch gegen außerirdische Invasoren. Gemeinsam haben Emmerichs Filme die Lust an Zerstörung, Bombast und Spezialeffekten. „Independence Day: Wiederkehr“, die Fortsetzung seines Riesenerfolgs von 1996, darf hinsichtlich Effekt-Gewitter also als Prototyp gelten. Allerdings hat es seine Gründe, warum er insbesondere im Vergleich mit dem ersten Teil hinterherhinkt.

Keiner legt in Sachen Katastrophenfilm eine vergleichsweise pragmatischere Sicht an den Tag als Roland Emmerich. Nie nahm der Wahlkalifornier seine Werke ernster als nötig, nie überhöhte er sie metaphysisch mehr als im patriotischen Weltenretter-Genre erwartet, nie richtete er sich nach kursierenden Arthouse- oder Superheldentrends. Selbst dem Sequel-Hype verwehrte sich der 60-Jährige lange Zeit vehement. Zumindest bis 2016: Mit „Independence Day: Wiederkehr“ setzte der Zerstörungs-Experte den Megaerfolg von 1996 fort und zerlegte darin unsere Erde mit Hilfe ziemlich wütender Außerirdischer bombastischer denn je. Doch auch alle Wahnwitz-Effekte zusammen vermögen kaum zu überspielen, dass das Sci-Fi-Spektakel samt seiner alienerzürnenden Blödsinns-Story dem Anarcho-Spaß des Vorgängers nur in Ansätzen gerecht wird.

Da hebt's alles aus den Angeln: Die Aliens lassen Zivilisationen regnen. (2016 Twentieth Century Fox Film Corporation)

Ganze Kontinente müssen dran glauben

20 Jahre nach der Invasion, bei der die Hälfte der Menschheit ums Leben kam, bedrohen die ekelhaften Tentakelschleimlinge abermals den Blauen Planeten. Die gute Nachricht: Glücklicherweise haben wir uns 1996 beim Verjagen der Außerirdischen umfassend mit deren Technologie ausgerüstet und unter Zuhilfenahme des Mondes ein futuristisches Abwehrsystem errichtet. Die schlechte: Erstens ist der weltrettende Pilot Steven Hiller aus dem ersten Teil tot - beziehungsweise hatte sein Darsteller Will Smith zum Ärger Emmerichs keine Lust auf eine Fortsetzung, weshalb der Regisseur dessen einst heldenhaft gegen übermächtige Gegner triumphierende Figur bei einem lächerlichen Testflug sterben ließ. Und zweitens sind die Aliens, vor deren erneuter Ankunft der inzwischen verrückte Ex-US-Präsident (Bill Pullman) warnte, diesmal mit einem Megaoschi von Raumschiff am Start.

In "Independence Day: Wiederkehr" bedrohen die Aliens von 1996 abermals die Erde. (2016 Twentieth Century Fox Film Corporation)

Und das hat es in sich: Ebenso wie der Sci-Fi-Klassiker damals, definierte auch das Sequel beeindruckend den damaligen State-of-the-Art der Spezialeffekte - alles natürlich nicht nur eine Spur, sondern ganze Highways bombastischer. Das vergleichsweise läppische Alien-Schiff der 90-er wurde durch eine unfassbare Raumstation epischen Ausmaßes ersetzt: Halb so groß wie die Erde thront das Invasionsgerät der Angreifer diesmal über selbiger. Auch mit der 1996 noch nicht von realer Bedrohung überschatteten Zerstörung US-amerikanischer Symbole, damals des Empire State Buildings und des Weißen Hauses, gibt sich Emmerich nicht zufrieden: Heutzutage müssen schon die über Jahrhunderte entstandenen menschlichen Schöpfungen ganzer Kontinente dran glauben. Angezogen von der Gravitation des XXXXL-Spaceshipbrockens am Himmel löst es Häuser, Flugzeuge, Sehenswürdigkeiten, Städte - kurz: einfach alles - völlig von der Erde, wirbelt es durch die Atmosphäre und lässt es schließlich auf einen anderen Kontinent stürzen. Asien einfach mal auf Amerika fallen zu lassen - allein für diese in wahnwitzigen Effekten umgesetzte Idee gebührt Emmerich Respekt.

Es fehlt der wilde Geist

Ein blasser Held: Liam Hemsworth vermag als Kampfpilot nicht zu überzeugen. (2016 Twentieth Century Fox Film Corporation)

Wäre da nicht der fehlende, im Vorgänger so geliebte wilde Geist, dessen Mangel auch die CGI-Effekte nicht kaschieren können. Im Gegenteil lassen die bis zur Fast-Manie betriebenen Bluescreen-Massaker die blassen Charaktere und ihre bisweilen unerträglich dümmlichen Handlungen und Dialoge umso stärker hervortreten. Egal ob Jessie Usher als Sohn von Smith' Figur, Liam Hemsworth als junger Kampfpilot oder selbst Charlotte Gainsbourg als Wissenschaftlerin - peinlicher war es selten, Emmerich-Figurenkonstellationen zuzusehen. Die aus Teil Eins gewohnte und lobenswerte Selbstironie, der anarchische Witz - sie blitzen höchstens im Comeback von Jeff Goldblum als sarkastischem Techniker David oder Brent Spiner als slapstickendem Astrophysiker Dr. Okun auf.

Die gewohnt hanebüchene Story lässt sich in „Independence Day: Wiederkehr“ nicht mehr nur als blödsinnige Füllmasse zwischen grandiosen Plattmachszenen ignorieren, sondern trübt in ihrer langweiligen Beliebigkeit leider tatsächlich den Genuss der wichtigen Szenen. Für letztere wünschte man sich von Emmerich eine Art Director's-Super-Cut aus Kampf- und Katastrophen-Orgien. Seinem Pragmatismus würde das in jedem Fall gerecht.