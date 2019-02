Degeto-Chefin Christine Strobl will das Angebot moderner Serien in ihrem Sender ARD deutlich nach oben schrauben. (ARD Degeto / Laurence Chaperon)

Dass gerade zwölf neue Folgen von Tom Tykwers „Babylon Berlibn“ entstehen, die dritte Staffel der historischen Krimiserie, ist bekannt. Der Erfolg hat die ARD-eigene Produktionsgesellschaft Degeto offenbar mutig gemacht. Im Fahrwasser der Berlinale verkündeten Geschäftsfüherein Christine Strobl und ihr Redaktionsleitert Sascha Schwingel bei einem Werkstattgespräch in Berlin gleich eine ganze Fülle neuer Serienprojekte, die sich derzeit in Arbeit befinden. So wird „Die Toten von Marnow“ in viermal 90 Minuten eine Geschichte um westdeutsche Pharmakonzerne erzählen, die in der DDR Menschenversuche betrieben haben. Die Dreharbeiten mit Sascha Alexander Geršak in der Hauptrolle starten 2019. „Beste Kollegen“ heißt eine in sechs Folgen à 45 Minuten erzählte Miniserie um eine LKA-Zielfahnderin, die auf der Jagd nach einem geflohenen Serienkiller ist.

In der Verfilmung der Lebensgeschichte von „Siegfried & Roy“ wird Philipp Stölzl („Der Fall Barschel“) nach den Drehbüchern von Jan Berger Regie führen. In welchem Format die Geschichte der magischen Las Vegas-Weltstars aus Deutschland erzählt wird, ist derzeit noch offen. Gemeinsam mit dem ORF realisiert das Erste die Serie „Euer Ehren“. Darin stellt sich ein Richter für das Leben seines Kindes über das Gesetz.

Gerade entsteht die dritte Staffel des ARD Degeto-Edelprojekts "Babylon Berlin". Zwölf neue Folgen laufen im Herbst 2019 bei Co-Produzent Sky - und ein Jahr später im Ersten. Daran beteiligt (von links): Degeto-Redaktionsleiter Sascha Schwingel und Geschäftsführerin Christine Strobl, Tom Tykwer, X Filme Produzenten Michael Polle und Stefan Arndt. (ARD Degeto / Petra Stadler)

Noch eine weitere „juristische“ Serie soll kommen. „Unter dem Arbeitstitel 'Legal Affairs'“, so Degeto-Chefin Christine Strobl im Interview mit der Agentur teleschau, „entwickeln wir mit Medienanwalt Dr. Christian Schertz und UFA-Produzent Benjamin Benedict sowie dem RBB eine Anwaltsserie - vergleichbar mit 'Suits', 'Good Wife' oder 'Boston Legal', in der es um Verletzung von Persönlichkeitsrechten, Hass im Netz oder Fake News geht“.

Auch Fußball-Serie ist geplant

Nun wird ihr Leben als Serie verfilmt: Siegfried Fischbacher (links) und Roy Horn, besser bekannt als die Magier Siegfried & Roy, während eines Deutschlandbesuches in München 2012). 2019 beginnen die Dreharbeiten unter der Regie von Philipp Stölzl ("Winnetou"). (Alexander Hassenstein/Getty Images)

Ein besonderes Vorhaben ist laut Strobl auch das internationale Projekt „Das Netz“, bei dem nationale Erzählstrukturen mit globalen verbunden werden. Die Idee: In mehreren Ländern entstehen eigenständig erzählte Serienepisoden, die miteinander verflochten sind und ein großes Ganzes ergeben. Dabei geht es im weitesten Sinne um das Thema Fußball.

Wann mit sichtbaren Ergebnissen der vielfältigen ARD-Serienprojekte zu rechnen ist, kann derzeit noch niemand sagen. Einzig uns allein die dritte Staffel „Babylon Berlin“ scheint terminiert. Die Sky-Ausstrahlung, Co-Produzent des Programms, soll diesen Herbst anstehen. Die ARD übernimmt die Free TV-Premiere voraussichtlich im Herbst 2020.