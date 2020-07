ZDF-Talkshow

Siemens-Chef Kaeser bei „Dunya Hayali“: „Ich habe eine Million Euro gespendet!“

teleschau

Am Donnerstagabend hatte Dunya Hayali in ihrer ZDF-Talkshow unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn und zwei Altenpfleger zu Gast. In der Sendung über den Pflegenotstand hinterließ dennoch ein anderer den bleibendsten Eindruck: Siemens-Boss Joe Kaeser.