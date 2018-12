Wo einst Jacques Chirac flaniert sein soll: Am Strand von Freetown finden sich kaum Besucher. (Carolin Henkenberens)

Zuerst der blutige Bürgerkrieg und dann Ebola: Der Tourismus in Sierra Leone kam in den vergangenen Jahrzehnten teilweise komplett zum Erliegen. Seit knapp drei Jahren ist die Ebola-Epidemie nun vorbei. Doch die Branche hat sich noch nicht vollends von dem Rückschlag erholt. 74.000 ausländische Besucher kamen der Nationalen Tourismusbehörde zufolge im Jahr 2016, fast zehn Prozent weniger als vor dem Ebola-Ausbruch. Geschäftsreisende und Angestellte von Hilfsorganisationen sind sogar schon eingerechnet. Ein Jahr später reisten sogar nur 51.000 an, was die Behörde mit den Wahlen im Frühjahr erklärte. Zum Vergleich: Das Bundesland Bremen zog im vergangenen Jahr mehr als 230.000 ausländische Hotelgäste an.

„Richtige Urlauber kommen kaum, vor allem Mitarbeiter von Hilfsorganisationen“, sagt Tommy Douglas. Er betreibt ein Gästehaus am Lakka Beach bei Freetown. Er nennt es „Tommy‘s Paradise“ – und der Name hält, was er verspricht. Direkt am Strand serviert der Chef das Frühstück, das türkisblaue Meer rauscht, die Sonne scheint. Wer möchte, kann frische Kokosnüsse essen.

Mehr zum Thema Sierra Leone nach der Ebola-Krise Was Überleben bedeutet Vor fünf Jahren begann die bislang größte Ebola-Epidemie. In Sierra Leone starben knapp 4000 ... mehr »

„Vor dem Bürgerkrieg hörte man hier viel Französisch“, erzählt Douglas. Sogar der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac soll seine Ferien in Sierra Leone verbracht haben. Jetzt kommen vor allem Einheimische. „Dabei haben wir keinen Krieg mehr und kein Ebola – und unsere Strände sind genauso schön wie in der Karibik“, sagt Douglas.

Eines der Probleme: Am einzigen internationalen Flughafen in Sierra Leone landen jeden Tag nur eine Hand voll Maschinen. Künftig sind es noch ein paar weniger: Die niederländische Fluggesellschaft KLM stellt Ende März 2019 ihre Flüge nach Freetown ein. Die Airline will öfter nach Las Vegas fliegen und musste daher ihr Programm umstellen. Von Europa lässt sich Sierra Leone dann nur noch über Paris oder Brüssel erreichen. Das könnte die Ticketpreise steigen lassen.

Die Pläne von KLM kommen zu einer Zeit, in der sich die neue Regierung und die Bürgermeisterin von Freetown bemühen, mehr Gäste ins Land zu holen. Sie setzen große Hoffnungen in den Tourismus als Motor für wirtschaftliches Wachstum. Sie werde eine Tourismusstrategie für Freetown ausarbeiten, sagt Bürgermeisterin Yvonne Aki-Sawyerr. Der Präsident kündigte an, den Flughafen renovieren zu wollen. Die Pläne seines Vorgängers, einen neuen und größeren Flughafen mit chinesischen Krediten in Höhe von 318 Millionen US-Dollar zu bauen, hat er indes gekippt. Der Bau sei wirtschaftlich nicht sinnvoll, hatte die Weltbank gewarnt.

Was sich mit Investitionen bewirken lässt, zeigt der Ort Tokeh südlich von Freetown. Nach langem Stillstand blüht der Ort seit einigen Jahren wieder auf. Es gibt Bungalows, traditionelle Häuschen und gehobene Unterkünfte direkt am Strand. Besonders sticht das Fünf-Sterne-Luxusresort „The Place“ hervor. Nobel eingerichtete Chalets mit Satelliten-Fernseher, Klimaanlage, WLAN, heißem Wasser und Strom bieten einen Standard, den man angesichts der Wohnsituation der lokalen Bevölkerung für unmöglich halten könnte in Sierra Leone. Ein Pool am Meer komplettiert das Angebot.

Der Aufwand dafür ist immens: Den Strom erzeugen 24 Stunden täglich große Generatoren. Für die Wasserversorgung hat das Resort eigens einen Damm gebaut. Mit Solarenergie wird das Wasser erhitzt. 20 Millionen Dollar habe der Bau des Resorts gekostet, sagt Manager Vinod Kumar, gebürtiger Inder. Der Besitzer von „The Place“ ist ein australischer Geschäftsmann. Gewinn abgeworfen habe das Resort seit der Eröffnung 2013 nicht, sagt Kumar. Die Ebola-Krise ist daran nicht einmal schuld: Damals mietete eine Organisation die gesamte Anlage für mehrere Monate an, um ihre Helfer unterbringen zu können. So konnte kompensiert werden, dass das Land abgeriegelt war für Besucher.

Kumar wünscht sich, dass die Regierung Visa künftig bei der Einreise am Flughafen vergibt. Bislang müssen sie vor der Einreise bei der Botschaft oder über Reiseagenturen im Internet beantragt werden. „Das ist zu aufwendig für Urlauber“, sagt Kumar. Er lebt seit 2016 im Land und scheint sich vollends wohlzufühlen. Er zählt auf, was es zu sehen gibt: Strände, Wasserfälle, eine Schimpansen-Station, Nationalparks und die einstigen Sklaveninseln. Das Potenzial, findet er, sei riesig.