Die Zentrale der Waffenfirma Sig Sauer in Eckernförde. (dpa)

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat Anklage gegen mehrere Mitarbeiter des Waffenherstellers Sig Sauer aus Eckernförde erhoben. Das Unternehmen soll ohne Genehmigung über die USA Pistolen nach Kolumbien geliefert haben, heißt es in einem Bericht der "Kieler Nachrichten" (Donnerstag). Deswegen sei gegen fünf Mitarbeiter Anklage wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz erhoben worden.

Das Unternehmen selbst teilte am Mittwoch in einer Stellungnahme mit: "Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Staatsanwaltschaft Kiel jetzt nach rund vierjähriger Ermittlungstätigkeit Anklage wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz erhoben hat." Man sei aber nach wie vor davon überzeugt, "dass unsere Ausfuhren in die USA stets rechtskonform erfolgten". Die Staatsanwaltschaft äußerte sich zunächst nicht.

Dem Zeitungsbericht zufolge hat Kolumbien von 2006 an über das US-Verteidigungsministerium knapp 65.000 Pistolen vom Typ SP 2022 für 28,6 Millionen Dollar gekauft, die in Eckernförde hergestellt worden waren. Für dieses Geschäft soll es keine Genehmigung vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gegeben haben. Bereits 2014 hatte die Staatsanwaltschaft Kiel Ermittlungen in dem Fall eingeleitet.

Nach Unternehmensangaben lieferte Sig Sauer Eckernförde Pistolen und Pistolenteile an SigSauer Inc. in den USA. Diese wiederum habe auf Basis eines Rahmenvertrages die US-Regierung mit Pistolen beliefert. Die damalige US-Regierung unter Präsident Barack Obama schließlich habe die kolumbianische Nationale Polizei durch die Lieferung von Kurzwaffen bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität unterstützt. (dpa)