In "3nach9" erzählt Sigmar Gabriel dem erstaunten Giovanni di Lorenzo, dass seine Frau auf den Moderator gestanden habe. (Sebastian Widmann / Getty Images)

Überraschendes Geständnis von Sigmar Gabriel in der Talkshow „3nach9“: Eigentlich, so der SPD-Politiker, habe er nicht in die Sendung von Giovanni di Lorenzo kommen sollen, da seine Frau früher auf den Moderator „gestanden“ habe. Das verriet Gabriel in der aufgezeichneten Show, die NDR und RB in ihren dritten Programmen am Freitag, 21. Dezember, 22.30 Uhr, ausstrahlen werden.

Er habe seiner Frau Anke daraufhin erklärt, dass sie ihm das nicht hätte sagen müssen. „Und dann habe ich die ganze Zeit gegrübelt auf der Zugfahrt, wo eigentlich die Ähnlichkeiten bestehen, und scheinbar hat sie sehr unterschiedliche Geschmäcker“, so der ehemalige SPD-Chef weiter. Giovanni di Lorenzo reagierte auf das Geständnis gewohnt lässig: „Darf ich Ihnen jetzt von Herzen zu Ihrer Frau gratulieren?“, so der „Zeit“-Chefredakteur zu Gabriel.

Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo moderieren die Sendung "3nach9". (Radio Bremen / Thorsten Jander)

In der Talkshow, die neben di Lorenzo auch Judith Rakers moderiert, spicht Gabriel auch über sein Leben als einfacher Bundestagsabgeordneter. „Das ist ja schon so etwas wie von Tempo 200 auf verkehrsberuhigte Zone“, so der ehemalige Vizekanzler. „Ich habe aber vielleicht den Vorteil, dass ich eine Familie mit kleinen Kindern habe und dass ich nie nach Berlin gezogen bin, sondern immer gedacht habe: Es ist ganz gut, wenn du deine alten Freunde behältst, weil die neuen sind ja auch schnell weg - manchmal jedenfalls.“