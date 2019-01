David (Colin Farrell) und seine Seelenverwandte (Rachel Weisz) versuchen es mit einer Flucht. (ZDF / Despina Spyrou)

Erwachsene Singles, die binnen 45 Tagen keinen (neuen) Partner finden, werden in ein Tier ihrer Wahl verwandelt und dann im Wald ausgesetzt, ohne Wenn und Aber. Es ist eine bizarre Idee, auf der Yorgos Lanthimos (aktuell im Kino mit „The Favourite - Intrigen und Irrsinn“) eine bizarre Geschichte aufbaut. Wer sich von Filmen gerne in Welten transportieren lässt, die nach ganz eigenen Regeln funktionieren, dem sei „The Lobster - Hummer sind auch nur Menschen“ also wärmstens empfohlen. In Cannes gewann dieses wunderschöne, grausame, irgendwie auch komische, aber vor allem völlig verrückte Stück Film 2015 den Preis der Jury. Bei 3sat läuft die Free-TV-Premiere zu später Stunde.

Die Uhr tickt für David (Colin Farrell), der an einem nicht genannten Ort in einer nicht näher datierten Zukunft lebt. Seine Frau hat ihn gerade für einen anderen verlassen, deshalb muss der bemitleidenswerte Einfaltspinsel nun eine neue Partnerin suchen. Im Falle des Falles möchte David gerne ein Hummer werden.

Léa Seydoux ("Spectre") spielt die namenlose Anführerin der Waldmenschen. (ZDF / Despina Spyrou)

Mit anderen Singles wird David in einem umwerfend in Szene gesetzten Hotel einquartiert, das stark an das Overlook aus Kubricks „Shining“ erinnert. Das Masturbieren ist ihm strengstens verboten, dafür kommt jeden Tag eine Hotelangestellte aufs Zimmer, die ihren Hintern nach strengsten formellen Vorgaben gegen seine Genitalien reibt.

Warum das alles so sein muss, verrät der griechische Autor und Regisseur Lanthimos bestenfalls über kleine Andeutungen. Wie die Welt dieses Films außerhalb von Daves Wahrnehmungsfeld aussieht, auf welchem Weg man zu einer derart pervertierten Gesellschaft kommt und was Lanthimos womöglich über die Liebe in unserer realen Welt aussagen will - das darf und muss sich der Zuschauer selbst zusammenreimen.

Die Anführerin der Alleinstehenden (Léa Seydoux) wacht über die Einhaltung eines strengen Verhaltenskodexes, dem sich auch der einsame Schwimmer (Michael Smiley) unterworfen hat. (ZDF / Despina Spyrou)

David jedenfalls findet nicht nur das tägliche Stimulationsprozedere „entsetzlich“. Irgendwie scheint er, wenngleich er es nicht recht zeigen kann, auch an seinem Dasein als Mensch zu hängen. Er wagt den Ausbruch aus dem Hotel. Er möchte in den Wald, wo neben den Tieren noch ein paar menschliche Aussteiger leben und eine Seelenverwandte auf ihn wartet ...