Sam (Tommy Schlesser, rechts) ist Marcs (Joscha Kiefer) große Liebe. Doch um seine Fußballkarriere nicht zu gefährden, möchte Marc die Beziehung zu Sam geheim halten. (ZDF / Jon Ailes)

Längst vor ihrem Tod im Alter von 94 Jahren hatte Rosamunde Pilcher, die große alte Dame aus Schottland, zu schreiben aufgehört. Dennoch wurde das ZDF immer wieder fündig - mit früheren „Kurzgeschichten“ oder auch mit bloßen Entwürfen. Diesmal, in „Rosamunde Pilcher: Die Braut meines Bruders“, wird es so richtig kurios: Ein englischer Zweitliga-Fußballer, der gerade in der Premiere-League verpflichtet werden soll, hat Angst davor, sich als homosexuell zu outen.

Die Idee zur Lösung: Marc (Joscha Kiefer) bietet seiner in Not geratenen Jugendliebe Emma (Anna Hausburg), deren Freund gerade mit der Ladenkasse ihres gemeinsamen Catering-Geschäfts durchgebrannt ist, eine Alibi-Liebe an. Schließlich will er die soeben kulminierende Karriere nicht gefährden. Indessen weckt er auch den Unmut des eigenen Vaters (Helmut Zierl), der die Homosexualität des Sohnes nicht verwinden kann. Wie gut ist es da, dass auch Marcs Pianisten-Bruder Charles (Manuel Mairhofer) in Emma verliebt ist. Emma rät Marc sowieso zum Outing - immerhin hat er im Chirurgen Sam einen wunderbaren Freund.

Obwohl Emma (Anna Hausburg) ihre Jugendliebe Marc heiraten will, schlägt ihr Herz doch für den Pianisten Charles (Manuel Mairhofer). (ZDF / Jon Ailes)

Pilcher-Kenner, soweit sie das ZDF betrifft, werden zu Recht erwarten, dass sich hier alles zum Guten renkt: Das große Outing findet zwar nicht im Fußballstadion oder dessen Katakomben statt, aber doch im Wartesaal eines Krankenhauses, in dem Marcs schwuler Freund Sam (Tommy Schlesser) als Orthopäde wirkt. Ansonsten ist das Drehbuch (Christiane Sadlo, Christine Heinlein) nach einem Archivfund aus den 80-ern ebenso grob wie triefig auf die Neuzeit getrimmt. Thomas Hitzlsperger dürfte dennoch seine Freude daran haben. Der Luxemburger Schauspieler Tommy Schlesser hat damit als erster Schwulen-Hauptdarsteller in der Pilcher-Reihe des ZDF nach dem legendären eines homosexuellen Paares in der „Lindenstraße“ von 1990 ganz nebenbei auch ein klein wenig TV-Geschichte geschrieben.