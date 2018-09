Mit ihrem Auftritt beim Echo lösten Farid Bang (links) und Kollegah einen Eklat aus. Nun wurde das 2017er-Album der beiden Rüpel-Raper auf den Index gesetzt. (Andreas Rentz/Getty Images)

Die Bundesprüfstelle hat „Jung, brutal, gutaussehend 3“, das 2017 erschienene Skandal-Album der Rapper Farid Bang und Kollegah, auf den Index gesetzt. Das entschied das Gremium am gestrigen Donnerstag, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Man habe die Platte in die Liste „jugendgefährdender Medien“ aufgenommen. Inkraft tritt die Indizierung am 28. September.

„Ab diesem Zeitpunkt gelten gegenüber Kinder und Jugendlichen umfangreiche Vertriebs- und Werbeverbote“, so die Bundesprüfstelle. Das Album wird weiterhin im Handel bleiben, darf aber nicht mehr öffentlich beworben oder zur Schau gestellt werden. Ein genauer Grund für die Indizierung soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Campino (Die Toten Hosen) gehörte zu den wenigen Anwesenden bei der Echo-Verleihung, die sich überhaupt zur Kontroverse um Kollegah und Farid Bang äußerten. Er sprach von "Grenzen" und erklärte: "Wir sollten keinen tieferen Sinn suchen, wo es keinen gibt." (Andreas Rentz/Getty Images)

Kollegah und Farid Bang waren im Vorfeld der diesjährigen Echo-Verleihung wegen Textzeilen auf dem Album in die Kritik geraten. Unter anderem heißt es dort: „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ und „Mache wieder mal 'nen Holocaust“. Nachdem die beiden Musiker dennoch mit dem renommierten Preis ausgezeichnet wurden, gaben mehrere andere Preisträger ihre Trophäen zurück. Wenig später kündigten die Veranstalter an, den Echo in Zukunft nicht mehr zu verleihen.

Zuletzt veröffentlichten Farid Bang und Kollegah vor wenigen Wochen das Album „Platin war gestern“.