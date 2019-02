Schwarz-gelbe Jubeltraube: Die Mannschaft von Borussia Dortmund steht weiter an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Das spannende Meisterschaftsrennen bescherte Sky die beste Pay-TV-Quote aller Zeiten in Deutschland. (Getty Images / Jörg Schüler)

Bei den Spielern der FC Bayern München hingen am Samstagnachmittag nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen die Köpfe. Statt das Unentschieden des Ligaprimus Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt zu nutzen, verloren die Münchner sogar noch weiter an Boden. Deutlich besser dürfte die Stimmung bei den Verantwortlichen von Sky gewesen sein. Weil beide Partien der Meisterschaftsaspiranten parallel um 15.30 Uhr liefen, fuhr Sky die beste Einschaltquote der deutschen Pay-TV-Geschichte ein. Insgesamt 2,15 Millionen Zuschauer schalteten ein. Nie zuvor konnte eine Pay-TV-Sendung in Deutschland mehr Zuschauer vor den Bildschirm locken.

Somit konnte der bisherige Rekord von 2,05 Millionen Zuschauer aus dem November 2018 übertroffen werden. Damals trafen Borussia Dortmund und Bayern München direkt im Topspiel um 18.30 Uhr aufeinander. Meistgesehenes Einzelspiel am Samstagnachmittag war die Partie des Rekordmeisters aus München gegen Bayer Leverkusen mit 520.000 Fans. Immerhin 400.000 Fußballbegeisterte verfolgten das Unentschieden zwischen Frankfurt und Dortmund. Zahlenmäßig am meisten Zuschauer verbuchte hingegen die Konferenz mit 1,02 Millionen.