Zehn Jahre, nach dem der Pay-TV-Anbieter Premiere umfirmierte zu Sky Deutschland, weht ein neuer Wind in der Konzernzentrale in Unterföhring. Zahlreiche Stellen sollen im Rahmen einer Umstrukturierung bis September gestrichen werden. Als Zeichen der Krise will CEO Carsten Schmidt das aber nicht verstanden wissen, wie er im Interview mit dem „Handelsblatt“ erklärt.

„Was wir jetzt tun, ist etwas, was jedes erfolgreiche Unternehmen tun sollte, nämlich sich immer wieder ein Stück weit neu zu erfinden“, erklärt Schmidt. Gewachsene Strukturen und Abläufe müssten verändert werden, neue Kompetenzen würden benötigt. So werde es, trotz Streichung einer zweistelligen Zahl von Stellen, auch Neueinstellungen geben, um neue Kompetenzen ins Unternehmen zu holen und den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Mit Eigenproduktionen wie "Das Boot" (Bild) oder "Babylon Berlin" will Sky auch in Zukunft beweisen, dass Qualität im Wettbewerb punktet. (Nik Konietzny / Bavaria Fiction GmbH)

Eigenproduktionen von hoher Qualität

Schmidt zeigt sich in dem Interview zufrieden mit der Entwicklung des Geschäfts seit der Übernahme von Sky durch den US-Konzern Comcast. „Wir sind auf einem guten Weg. Wir wachsen.“ Vor allem der Bereich der Eigenproduktionen soll noch stärker vorangetrieben werden, kündigt er an. „Die Investitionen in unsere sogenannten 'Sky Originals', also unsere eigenen Inhalte, wollen wir in den kommenden fünf Jahren europaweit mehr als verdoppeln.“ Insgesamt acht Eigenproduktionen pro Jahr sollen den Erfolg der Sparte sichern. „Es geht um Qualität und nicht um Quantität“, erklärt Schmidt, dass er trotz eines geringen Outputs daran glaubt, im Wettbewerb bestehen zu können. Das habe man bereits mit Serien wie „Das Boot“ oder „Babylon Berlin“ bewiesen.

Ein wesentlicher Teil des Kerngeschäfts von Sky waren bisher allerdings die Sport-Übertragungen. Zwar habe man die Premier League und die Formel 1 wieder im Portfolio, doch die Vergabe der Bundesliga-Rechte für die Spielzeiten ab 2021 steht noch aus. „Selbstverständlich sind wir hochinteressiert an der Bundesliga - und die Bundesliga an uns“, gibt sich Schmidt gegenüber dem „Handelsblatt“ selbstbewusst. Zwar gebe es immer einen verschärften Wettbewerb bei der Vergabe, doch habe Sky in den letzten Jahren bewiesen, „dass sich die Bundesliga auf uns verlassen kann“.