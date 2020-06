Lewis Hamilton, gefolgt von Charles Leclerc: Wer Formel-1-Duelle wie dieses ab 2021 im deutschen TV verfolgen will, wird exklusiv bei Sky fündig. (2019 Getty Images/Clive Mason)

Fast 30 Jahre lang war die Formel 1 in Deutschland beim Kölner Privatsender RTL beheimatet. Nun steht für Motorsportfans eine Zäsur bevor: Ab der Saison 2021 wird die populärste Rennserie der Welt hierzulande exklusiv bei Sky zu sehen sein. Das gab der Pay-TV-Anbieter am Montagnachmittag bekannt. „Sky wird alle Rennwochenenden der Formel 1 live übertragen - vom ersten freien Training bis zum Rennen am Sonntag“, heißt es in der Mitteilung. Ferner wurde angekündigt, unter dem Namen „Sky Sport F1“ den „ersten linearen Formel 1-Sender im deutschen Fernsehen an den Start zu bringen, der täglich 24 Stunden ausschließlich Motorsport-Content zeigt“. Insgesamt sind 30 Live-Rennstunden pro Wochenende geplant, Formel 2 (mit Mick Schumacher), Formel 3 und den Porsche Super Cup eingerechnet.

Für Formel-1-Fans herrscht nun Klarheit: Wer die Auftritte von Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co. auch im kommenden Jahr live im Fernsehen verfolgen will, kommt um ein Pay-TV-Abo oder einen zeitlich befristeten Streaming-Pass nicht mehr herum. Ausnahme: „Vier ausgewählte Rennen pro Saison“ sollen im Free-TV übertragen werden. Außerdem werde es nach jedem Rennen 30-minütige Highlight-Zusammenfassungen unverschlüsselt beim hauseigenen Free-TV-Kanal Sky Sport News HD zu sehen geben.

RTL steigt nach fast 30 Jahre aus Kostengründen aus

„Wir werden unseren Zuschauern das beste Motorsport-Erlebnis aller Zeiten bieten“, verspricht Devesh Raj, CEO Sky Deutschland, in der Sendermitteilung. Man wisse, „dass Motorsportfans die Art lieben, wie wir die Formel 1 produzieren, und unsere Experten und Kommentatoren haben eine riesige Fangemeinde“. Der Sky-Chef kündigt an, es werde „mehr Rennsport-Content als jemals zuvor im deutschen Fernsehen“ geben.

Am Sonntagmorgen hatte RTL als langjähriger Free-TV-Partner der Formel 1 bekannt gegeben, aus der Live-Berichterstattung auszusteigen. Der Grund: die Kosten. Jörg Graf, RTL-Geschäftsführer, erklärte: „Der Wettbewerb um die TV-Rechte hat sich verändert, den Markt teils überhitzt und damit den durchaus ambitionierten, dennoch wirtschaftlich vertretbaren Rahmen verlassen, den wir uns gesteckt haben.“ Man werde sich künftig auf den Fußball als TV-Sportart Nummer eins konzentrieren. Das letzte Rennen wird RTL am Ende dieser Saison live zeigen. Mit dem Großen Preis von Abu Dhabi endet fraglos ein Kapitel deutscher TV-Geschichte. Rund vier Millionen Zuschauer im Schnitt schalteten zuletzt bei den Rennen bei RTL ein.