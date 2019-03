Der Pay-TV-Sender Sky Arts HD sieht seinem baldigen Ende entgegen - zumindest in der bestehenden Form. (Sky Arts)

Nach nicht mal drei Jahren Laufzeit hat der Pay-TV-Anbieter Sky laut Informationen von „tz“ angekündigt, den Betrieb seines Senders Sky Arts HD ab Mittwoch, 3. April, einzustellen. Der Kanal feierte sein Debüt am 21. Juli 2016 und bot den Zuschauern ein anspruchsvolles Unterhaltungsprogramm mit breit gefächerten Inhalten: Kunst- und Kulturformate aus so unterschiedlichen Bereichen wie Tanz, Musik und Architektur waren auf dem Pay-TV-Kanal beheimatet.

Das Angebot an zum Teil preisgekrönten eigenen und lizensierten Doku-Formaten sorgte für eine willkommene Abwechslung vom Blockbuster-, Serien- und Sport-Angebot auf den bekannteren Sendern von Sky. Das baldige Ende der linearen Verfügbarkeit des Kanals soll aber nicht das komplette Aus von Sky Arts HD bedeuten, wie das Mutterunternehmen betont.

Die digitale Wiederherstellung eines Caravaggio-Gemäldes war nicht nur für Italien ein kulturelles Ereignis. Es war auch ein erster Höhepunkt im Angebot von Sky Arts HD. (Sky Arte / Alessandro Gaja)

Eine neue Heimat wird der Sender demnach im On-Demand-Bereich des Pay-TV-Giganten finden. So will Sky seinen Kanal als eine der „führenden On-Demand-Marken für Kunst- und Kulturprogramm“ etablieren. Einige Programme finden auch auf Sky 1 und Sky Atlantic ein neues Zuhause, die meisten werden jedoch in Zukunft nur noch online zum Abruf verfügbar sein.

Erklärt wird der Schritt folgendermaßen: „Mit Sky Arts sprechen wir alle Kunst- und Kultur-interessierten Zuschauer an. Diese haben unser breites Angebot bisher bereits mehrheitlich über Sky Q und unsere Streamingdienste genutzt“, so Malte Probst von Sky Deutschland. Auch die ARTE-App werde daher zukünftig via Sky Q zur Verfügung gestellt, wodurch man dem Wunsch der Kunden Rechnung tragen wolle.