Schwarz-gelbe Jubeltraube: Kurz vor dem Rückrundenstart der Bundesliga haben sich die Sky-Experten festgelegt. Lothar Matthäus, Didi Hamann, Christoph Metzelder und Reiner Calmund sehen allesamt die Schwarz-Gelben aus Dortmund nach 34 Spieltagen ganz oben. (Getty Images / Jörg Schüler)

Mit dem Topspiel des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim startet am kommenden Freitag, 18. Januar, die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. In der Rolle des Jägers will der Rekordmeister mit einem Sieg den Rückstand auf den Liga-Primus Borussia Dortmund verkürzen. Doch selbst bei einem Dreier wird es für die Münchener in dieser Saison nicht zum Titel reichen - zumindest wenn man den Einschätzungen der Sky-Experten Glauben schenken darf.

Denn Lothar Matthäus, Didi Hamann, Christoph Metzelder und Reiner Calmund sehen allesamt die Schwarz-Gelben aus Dortmund nach 34 Spieltagen ganz oben. Der Grund liegt für Didi Hamann auf der Hand: „Über den BVB lässt sich momentan nichts Negatives sagen“, sagt er. Weiterhin prognostiziert das Quartett dem FC Bayern die Vize-Meisterschaft. Nach Einschätzung von Lothar Matthäus bringe der Umbruch des Kaders Unruhe in die Mannschaft der Bayern.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus freut sich auf die Rückrunde der Bundesliga. Der "Sport Bild" gegenüber sagte er: "Es wird ein heißer Titelkampf, ein packendes Finish." (Florian Ebener/Getty Images for Sky)

Auf dem dritten Platz werde RB Leipzig landen, so die einhellige Meinung. Erst beim letzten verbleibenden Champions-League-Platz scheiden sich die Geister. Während Matthäus, Metzelder und Calmund auf Borussia Mönchengladbach tippen, traut Didi Hamann den Leverkusenern mit ihrem neuen Trainer Peter Bosz ein Comeback zu. Letzter wird nach Ansicht aller Experten der „Club“ aus Nürnberg. Vorjahres-Vizemeister Schalke, so Matthäus, rettet sich eher spät.

Gegenüber der „Sport Bild“ drückte Rekordnationalspieler Matthäus seine Vorfreude auf die Rückserie aus: „Es wird ein heißer Titelkampf, ein packendes Finish.“ Entscheidend könne nach Aussagen des 57-Jährigen der vorletzte Spieltag werden. „Bayern muss nach Leipzig, wo sich die Mannschaft schon in den vergangenen Partien schwergetan hat. Ich halte eine Niederlage durchaus für möglich. Dortmund könnte dann zeitgleich vor heimischem Publikum die Meisterschaft perfekt machen.“

Für Rekordmeister Bayern München um Kapitän Manuel Neuer wird es dieses Jahr nur zur Vize-Meisterschaft reichen, so die Prognose der Sky-Experten. (Getty Images / Octavio Passos)

Am Freitag, 18. Januar, zeigt das ZDF mit der Partie zwischen dem FC Bayern München und TSG Hoffenheim den Rückrundenauftakt live im Free-TV. Die Übertragung aus der Arena in Sinsheim startet um 20.15 Uhr. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.