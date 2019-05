Die Sky-Erfolgsserie "Der Pass" mit Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek in den Hauptrollen gibt es bald auch im Free-TV zu sehen. Das ZDF hat sich die Ausstrahlungsrechte gesichert. Starten soll der Alpenthriller im Dezember. (Sammy Hart/Sky)

Die Goldene Kamera in der Kategorie „Beste TV-Serie“, dazu zwei Romys in den Sparten „Beste Serie TV“ und „Beste Produzenten TV-Fiction“: Die österreichisch-deutsche Koproduktion „Der Pass“ ist für Sky eine Erfolgsgeschichte. Schon im Dezember dürfen sich auch alle Free-TV-Zuschauer an dem spannenden Alpenthriller erfreuen. Wie Sky und das ZDF in einer Pressemitteilung bekanntgaben, hat sich das ZDF die Ausstrahlungsrechte an der Serie gesichert. Zudem wird mit „8 Tage“ auf ZDFneo eine weitere Sky-Serie ihre Free-TV-Premiere feiern.

Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland, hob angesichts der Kooperation die „hochspannende und außergewöhnlichen Geschichten“, den „überragenden Cast“ und die „beeindruckende visuelle Bildsprache“ der Eigenproduktionen hervor. „Wir freuen uns, dass das ZDF diese beiden herausragenden Sky Originals seinem Publikum bald präsentieren wird“, sagte sie. Simone Emmelius, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Spielfilm, freute sich derweil über „Der Pass“ als „passgenaues Programmangebot“. Die Serie greife „das Grundmotiv unserer eigenen Koproduktion 'Die Brücke' auf und variiert es zu einer völlig neuen, spannungsgeladenen Crime-Serie“.

Berliner Familie auf der Flucht vor todbringendem Kometen (von links): Ärztin Susanne (Christiane Paul), ihre Tochter Leonie (Lena Klenke), Sohn Jonas (Claude Heinrich) sowie Lehrer-Vater Uli (Mark Waschke). Die Sky-Eigenproduktion "8 Tage" wird es demnächst bei ZDFneo zu sehen geben. (Sky / Neuesuper / Stephan Rabold)

Die Hauptrollen im Alpen-Thriller „Der Pass“ übernahmen Nicolas Ofczarek („Braunschlag“) und Julia Jentsch („Sophie Scholl - Die letzten Tage“). Sie verkörpern ein ungleiches Kommissaren-Duo, das Jagd auf einen brutalen Serienkiller macht. Der drapiert spektakulär inszenierte Leichen an schmucken Orten. Dramatisch ist auch die Ausgangssituation in der apokalyptischen Serie „8 Tage“: Ein 60 Kilometer großer Meteorit rast auf die Erde zu. In acht Tagen ist zumindest in Europa alles vorbei. Ob Akademiker-Ehepaar, Baustoffunternehmer oder Polizist - alle wollen nur ihr Leben retten. Im beklemmenden Gedanken-Experiment wirken unter anderem Christiane Paul, Deivid Striesow und Mark Waschke mit.

Neben der linearen Ausstrahlung sind beide Serien im Anschluss auch in der ZDFmediathek abrufbar. Über die exakten Ausstrahlungstermine ist noch nichts bekannt.