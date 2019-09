Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Sascha Bukow (Charly Hübner) sind von den belastenden Ermittlungen gezeichnet. (NDR/Christine Schroeder,)

„Man kann einem Menschen nicht ansehen, ob er gut oder böse ist“ - mit diesem Satz umschreibt Schauspieler Simon Schwarz eine Tatsache, die im deutschen TV-Krimi bisweilen gern missachtet wird. Neben stereotypen Darstellungen bös dreinblickender Schurken findet man hierzulande aber auch filmische Perlen wie den aktuellen „Polizeiruf 110“ aus Rostock, in dem Schwarz den oberflächlich guten, doch verdächtigen Familienvater gibt. Unter dem Titel „Dunkler Zwilling“ geht es um den Mord an einer von Zuhause abgehauenen 16-Jährigen, die nach bestialischem Muster umgebracht wurde: die Gebärmutter entnommen, der Kopf abgetrennt, die Schuhe fein säuberlich neben die Leiche gestellt.

Für die Rostocker Ermittler Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow (Charly Hübner), die eigentlich noch mit den Nachwirkungen der Beweisfälschungen aus dem Fall „Für Janina“ beschäftigt sind, wird das Verbrechen zur enormen psychischen Herausforderung. Denn bald schon stoßen die Kommissare auf ähnliche, ungeklärte Fälle, die 15 Jahre zurückliegen. Als auch noch eine dänische Touristin nach gleichem Muster ermordet aufgefunden wird, steht fest: Man hat es mit den Abgründen eines sexuell motivierten Serienmöders zu tun. Kein Wunder, dass die brillant wie immer, diesmal aber wahnsinnig mitreißend aufspielenden Hübner und Sarnau in den Rollen ihrer Ermittler beinahe durchdrehen.

Katrin König (Anneke Kim Sarnau) versucht an Marla (Emillia Nöht) herzanzukommen. (NDR/Christine Schroeder,)

Während Bukow die Nacht durchsäuft und sich bei einer Flasche Rum im Präsidium alte Sexualdelikt-Berichte ansieht, ist König von fürchterlichen Kopfschmerzen geplagt, die ihr Kollege immerhin mit rumänischen Tabletten zu kurieren weiß. Ansonsten pöbelt sich das Duo gewohnt pampig an: „Sie sind die Last, die ich zu tragen habe“, schimpft Bukow auf seine Kollegin, die ihn ihrerseits ermahnt: „Ich bin nicht Ihre Mutti!“ Die Show stiehlt den beiden diesmal aber fast besagter Simon Schwarz, der in der Rolle des bieder-freundlichen Umzugsunternehmers Kern den Hauptverdächtigen gibt. Der sagt Sätze wie „Ich bin friedlich wie der Ozean“ und kümmert sich übermäßig rührend um seine Tochter Marla, mit deren Part sich die junge Emilia Nöth für mehr empfiehlt.

Annäherung an ein altes Phänomen

Was verbirgt Maler Hansen? Die Kommissare König (Anneke Kim Sarnau) und Bukow (Charly Hübner) gehen jeder Spur nach. (NDR/Christine Schroeder,)

Die Pubertierende findet das Verhalten ihres Vaters verdächtig - eigenartige Absagen, Blut im Auto, zudem Packetband und ein Messer an Bord. Die Erklärungen des geschieden lebenden Mannes scheinen schlüssig, und doch fürchtet sich Marla: Soll sie die Polizei kontaktieren? Auch für die Kommissare scheint die Sache beinahe klar - wäre da nicht der zwielichtige Künstler und Taxifahrer Jan Hansen (Alexander Beyer), der ebenfalls mit dem Fall in Verbindung gebracht wird. Als dieser auch noch von seiner 25 Jahre älteren Ehefrau Elke (Angela Winkler) beschuldigt wird und die von ihm unterdrückte Frau Beweise dafür vorbringt, gerät die Suche nach dem Serienkiller vollends chaotisch.

„Serienmörder sind in vielen Bereichen wie wir“, berichtet die Polizei im Film den Medien - auch, wenn man dies nicht wahrhaben wolle. „Das Bild des Soziopathen, der außerhalb der Gesellschaft lebt, trifft nicht zu“, klärt der fantastisch gespielte, geschriebene und inszenierte Krimi ein weiteres Mal über die viel zitierte Banalität des Bösen auf. Der „Ripper von Rostock“, wie er von der Presse bald getauft wird, fasziniert und erschreckt zugleich - gerade, weil er das „Monster in unserer Mitte“ ist, wie es heißt. Regisseur Damir Lukacevic, der auch das Drehbuch verfasste, gelingt es in intensiven Bildern und beispiellos nachvollziebaren Dialogen, sich dem vielfach behandelten Phänomen des Serientäters noch einmal neu zu nähern. Dass am Ende dabei sogar König und Bukow für eine kleine Überraschung sorgen, macht den „Polizeiruf 110: Dunkler Zwilling“ gleichsam noch sehenswerter.