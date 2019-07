In Nordgriechenland hat es schwere Unwetter gegeben. (Giannis Moisiadis/InTime News/dpa)

Reisende sollten sich an ihrem Urlaubsort auf dem Laufenden halten, ob in der Region möglicherweise Unwetter drohen. Einen Überblick für einen großen Teil Europas bietet dazu die Website meteoalarm.eu. Sie wird gemeinsam von nationalen Wetterdiensten betrieben und zeigt für Regionen in mehr als 30 Ländern auf Englisch und in der Landessprache Warnhinweise an.

Idealerweise haben Touristen außerdem eine Wetter-App auf ihrem Smartphone. So können sie die Vorhersagen im Blick behalten und sich im Zweifel dann auf meteoalarm.eu genauer informieren, ob es in ihrer Urlaubsregion extremes Wetter geben könnte, empfiehlt Uwe Kirsche vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Frankfurt.

Die Warnwetter-App des DWD gibt in der kostenfreien Version Warnhinweise für Regionen innerhalb Deutschlands aus, nicht jedoch für andere Regionen Europas. Denn das liegt jeweils im Zuständigkeitsbereich des nationalen Wetterdienstes eines Landes.

Grundsätzlich gilt: Bei Warnungen zum Beispiel vor schwerem Sturm oder schweren Gewittern sollten Urlauber unbedingt Schutz suchen und am besten in ihrer Unterkunft bleiben, rät Kirsche. Keinesfalls sollten sie das Unwetter als Foto-Gelegenheit begreifen, um zum Beispiel am Strand spektakuläre Bilder zu machen, warnt der Experte. (dpa)