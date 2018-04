The Temptations - All The Time

Ja, es gibt sie noch. 53 Jahre ist es her, dass The Temptations mit „My Girl“ ihren ersten Nummer-eins-Hit landeten, vier von fünf Gründungsmitgliedern sind inzwischen tot, aber unter Leitung von Otis Williams (76) treten sie weiterhin live auf - zuletzt 2017, zusammen mit den Four Tops, auch in Deutschland. Nach achtjähriger Studio-Pause haben die Temptations nun auch wieder neue Musik aufgenommen: „All The Time“ heißt das jüngste Werk der Motown-Legenden, die mithilfe moderner Lovesongs einmal mehr ihr ganzes Können zeigen.

Abgesehen von drei neuen Kompositionen („Waitin' On You“, „Be My Wife“, „Move Them Britches“) ist „All The Time“ in erster Linie ein Coveralbum, bei dem Kuschel- und Liebessongs der jüngeren Vergangenheit im Fokus stehen: Die Temptations interpretieren unter anderem „Stay With Me“ (Sam Smith), „Thinking Out Loud“ (Ed Sheeran) und „Earned It“ (The Weeknd). Dazu kommt, etwas älter, auch Michael Jacksons „Remember The Time“ (im Original 1991 erschienen).

Wer wissen will, was echter Soul-Schmalz is, muss sich nach wie vor an Otis Williams (Mitte) und seine Temptations halten. (Universal Music)

Auch wenn es mehrheitlich „nur“ Cover sind: Leicht haben die Temptations es sich mit ihrer Songauswahl nicht gemacht. Umso erfreulicher, dass sie auf ihre spezielle Art jede dieser großen Nummern souverän meistern. Mit ihren charakteristischen Harmonien und ihrem zeitlosen Soul-Schmalz drücken sie allen Titeln erfolgreich den Tempations-Stempel auf, ohne jedoch das Ausgangsmaterial zu sehr zu verbiegen. Den Anhängern von Sheeran und Smith wird das alles ziemlich egal sein, die Fans der Temptations aber werden mit dieser Platte große Freude haben. So geht Denkmalpflege!