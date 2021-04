Die Mundwinkel verraten es: Kommissar Kluftinger (Herbert Knaup) ist während seiner Anwesenheit auf dem Erntedankfest nicht gerade nach Feiern zumute. (BR / Kerstin Stelter)

Auf Nummer sicher: Die Vorlage zum originellen Genre-Zwitter „Erntedank. Ein Allgäukrimi“ (2009) zwischen blutiger Serienkillerjagd und verschrobener Heimatkomödie stammt vom „Kommissar Kluftinger“-Erfolgsduo Volker Klüpfel und Michael Kobr. Regisseur Rainer Kaufmann verpflichtete für seine Vorzeigeproduktion ein hochkarätiges Darstellerteam - allen voran den gebürtigen Allgäuer Herbert Knaup. Das starke Ergebnis wird nun zur besten Sendezeit im BR Fernsehen wiederholt.

Die grausig zugerichtete Leiche ist mit einem makaberen Markenzeichen dekoriert: einer toten Krähe. Als bald schon ein weiteres Mordopfer gefunden wird, dämmert dem missmutigen Kommissar Kluftinger (Knaup), dass ausgerechnet im beschaulichen Voralpenland ein Serienkiller umgehen muss. Der erste Tote war ein windiger Geschäftsmann, der auf Kaffeefahrten unbedarften Menschen das Geld aus der Tasche zog. Das zweite Opfer, eine Frauenärztin aus Memmingen, führte Abtreibungen durch. Schon bald stellt sich heraus, dass beide Todesfälle Verbindungen in die Vergangenheit aufweisen. Kluftinger fällt zudem auf, dass es rätselhafte Parallelen zu alten bayerischen Sagen gibt.

Sonderling Kluftinger (Herbert Knaup, links) wird von seinen Kollegen mit völlig überladenem Wagen angehalten. (BR / Kerstin Stelter)

Besetzung der Hauptrolle ist ein Geniestreich.

Der von Erfolgsregisseur Rainer Kaufmann sehr stimmungsvoll in der Umgebung von Kempten, Memmingen und Buxheim in Szene gesetzte BR-Regionalkrimi führt den ungewöhnlichen Untertitel „Ein Allgäukrimi“ nicht ohne Stolz. Die Krimireihe rund um Kommissar Kluftinger weiß ohnehin viele Fans hinter sich - bislang erschienen elf Fälle in Romanform.

Allgäuer Urgestein: Kommissar Kluftinger (Herbert Knaup) gerät bei den Ermittlungen rund um einen Serienmörder ins Grübeln. (BR / Kerstin Stelter)

Bei „Erntedank“ gelang es dem Drehbuch-Team Stefan Holtz und Florian Iwersen, sowohl Kluftinger-Novizen die pralle Lebenswelt zwischen Würstlbude und Blutspur ans Herz zu legen und die vielen Roman-Fans nicht durch allzu modernistische Abweichungen zu verprellen. Und mit der Verpflichtung des gebürtigen Sonthofeners Knaup, dem das grimmig gerollte „R“ sehr authentisch über die Zunge geht, gelang Kaufmann ein Geniestreich. Knaup spielt vielleicht die Rolle seiner Karriere!