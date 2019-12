Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, links) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) suchen den Mörder eines Schülers, der das "Robert Görlinger Gymnasium" besuchte. (WDR/Thomas Kost)

Ach ja, die Schulzeit! Keine Verantwortung, kein Job und jede Menge Spaß - so verklärt so mancher Erwachsener seine jungen Jahre. Dabei ist die gute alte Lehranstalt für nicht wenige Jugendliche der pure Horror: Neben ätzenden Klausuren kann auch das soziale Miteinander zwischen Pubertierenden grausam sein. Was einst galt, gilt in den Schulen heute noch - das bekommen Schenk und Ballauf im neuen Kölner „Tatort“ mit dem passenden Titel „Kein Mitleid, keine Gnade“ hautnah zu spüren. Der Mord an einem Schüler sorgt in dem exzellent umgesetzten Krimi für gegenseitiges Misstrauen und setzt die Kommissare einem toxischen Gebräu aus Anfeindungen, Homophobie, Eifersucht und Mobbing aus - von dem sie schließlich auch selbst kosten müssen. Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt machen ihre Sache diesmal noch besser und eindringlicher als sonst, unterstützt von einem famosen Schüler-Cast.

Der tote Jugendliche wird nackt und erschlagen hinter einer heruntergekommenen Hausruine an einem See gefunden. In der Schule vermisst man Jan schon, die Klausur in Bio hätte er nie verpasst. Schließlich steht das Abi bald an, auf das sich die ganze Klasse vorbereitet. Nachdem die Bio-Lehrerin (Ines Marie Westernströer) den 17-Jährigen auf einem Foto der Leiche jedoch sofort identifziert, scheint alles anders. Die Kommissare befragen Lehrer und Schüler - und müssen bald erschreckt feststellen: Manche Klassenkameraden sind nicht gerade erschüttert über Jans Tod. Augenscheinlich wurde der Jugendliche, von dessen Homosexualität die Ermittler bald erfahren, gemobbt. „Schwuchtel“, schimpft etwa die Teenagerin Nadine (Emma Drogunova), und auch ihr Freund Lennart (bekannt aus „Dark“ und überaus talentiert: Moritz Jahn) sowie der Fußballstar der Schule Robin (Justus Johanssen) verlierten über den Getöteten kein gutes Wort.

Assistent Norbert Jütte (Roland Riebeling, links) verhät sich den Ermittlern Ballauf (Klaus J. Behrendt, rechts) und Schenk (Dietmar Bär) gegenüber zunächst eigenartig. (WDR/Thomas Kost)

Gemobbt wird auch sein offensichtlich einziger Freund Paul (Thomas Prenn), der von den anderen Teenagern ebenfalls mit homophoben Tiraden belegt wird. Geht es um angebliche Abweichungen von einer gesetzten Norm, so zeigt dieser „Tatort“, können Jugendliche fast grausamer sein als die Erwachsenen. Homophobie begleitet Schenk und Ballauf bei ihren Ermittlungen Schritt auf Tritt: „Es kommt nicht gut im Fußballverein, wenn man 'nen schwulen Freund hat, oder?“, fragen die Kommissare den Kicker-Star, der mit dem Opfer einst befreundet war. Der Homo-Hass ist hier nicht nur gesellschaftlich gespeist, sondern entspringt persönlichen Verletzungen.

„Reinpassen muss man“

Im Biosaal: Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) hat sich genauer angeschaut, womit sich Schüler beschäftigen. Bei ihrem Projekt geht es um Krähenhybriden. (WDR/Thomas Kost)

Bald schon jedoch muss Schenk erfahren, wie es ist, ins Visier von Hass und Beschuldigung zu geraten: Schülerin Nadine, die der „Tatort“ leider ein wenig zu klischeehaft als die böse Zicke zeichnet, die zudem noch den besten Freund ihres Freundes anmacht, entgeht der Befragung durch den Ermittler, indem sie auf dem Schulhof anfängt zu schreien: „Der hat mich begrapscht!“ Die Smartphones der Mitschüler filmen fleißig alles mit - und auch wenn Schenk vollkommen unschuldig ist, landen die Videos bald online und auf dem Tisch der internen Ermittlung bei der Polizei. Wie schnell so ein erfundener Belästigungsvorwurf entstehen kann, zeichnet der „Tatort“ wohl realistisch nach - ob der Sache von belästigten Frauen, denen ohnehin selten geglaubt wird, damit jedoch nicht eher ein Bärendienst erwiesen wurde, ist wiederum eine andere Frage.

„Dieses Miststück“, reagiert Ballauf entsetzt, und auch der sich eigenartig verhaltende Assistent Norbert Jütte (Roland Riebeling) warnt, dass man so bald „Gleichstellungsheinz“ und „Diskriminierungstante“ an der Backe habe. Schenk jedenfalls ist bedient - dabei hatte es ihm doch schon gereicht, dass die gesamte Belegschaft seinen Geburtstag zu vergessen haben scheint. Die eigentlich geplante Überraschungsparty für den Ermittler fällt aufgrund der Anschuldigungen jedoch ins Wasser. Ist er wirklich unschuldig - oder ist da nicht doch was dran? Misstrauen herrscht letztlich nicht nur in der Schüler- sondern auch in der Beamtenschaft. „Warum gibt es keinen Teamgeist mehr?“, will Ballauf wissen.

Der neue Kölner "Tatort" zeigt, wie grausam Schule sein kann. (WDR/Thomas Kost)

Dass der „Tatort“ den zweiten Handlungsstrang öffnet, mutet zunächst etwas überladen an, verstärkt aber letztlich die bedrückend realistische Atmosphäre einer laufenden unterschwelligen Bedrohung durch die Mitmenschen, der sich nicht einmal die Polizei entziehen kann. Wie schwer gesellschaftlicher Zwang wiegen kann und wie tödlich er bisweilen ist, illustriert jedoch noch eine weitere Figur dieses „Tatorts“ nach einem Skript von Johannes Rotter: Bei der Recherche mit einer Schwulen-Datingapp stoßen die Ermittler auf Farid Slimani (Karim Düzgün Günes), der als THW-Sanitäter Rettungskurse an der Schule des Toten gibt - und zum Schein mit seiner Kollegin zusammen ist. Als sein Vater mitbekommt, dass im Zuge der Ermittlungen im Homosexuellenmilieu auch sein Sohn ins Visier gerät, bricht für beide eine Welt zusammen.

Auch wenn Ballauf und Schenk klarstellen, dass nicht irgendwelche Liebschaften zwischen Männern verboten sind, sondern "jemanden umzubringen, ist verboten": Für viele scheint die Tatsache, dass Menschen lieben dürfen, wen sie wollen, schwerer zu wiegen als der Mord an einem Menschen. Vielleicht haben die Ermittler ja mit ihrem gewohnt "philosophischen" Schlussdialog recht: "Diese Welt ist nicht für uns gemacht. Wir sind für sie gemacht." - „Reinpassen muss man“.