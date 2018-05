"Goodbye Deutschland" begleitet Angelo Kelly und seine Familie bei einer ausgedehnten Tour durch Irland. (VOX / Chris Bucanac)

Wie geht das eigentlich zusammen - Popstar zu sein und gleichzeitig fünffacher Familienvater? Angelo Kelly macht es vor: Zusammen mit der Kelly Family tourt der 36-Jährige durch die Konzertbühnen Europas, während seine Frau und seine fünf Kinder die meiste Zeit daheim in Irland leben. Damit die Familie während dieser schweren Zeit der Trennung nicht auseinanderbricht, hat sich der Sänger etwas ganz Besonderes ausgedacht. In der irischen Heimat unternimmt die siebenköpfige Familie eine Planwagentour kreuz und quer durchs Land, ganz ohne WLAN und Computer. Einer der Höhepunkte der Reise: Der 20-jährige Hochzeitstag von Angelo und seiner Frau Kira. Quasi nebenbei bereitet die Kelly-Truppe auf dem Trip noch ihre eigene Tournee vor, die sie ab Sommer durch ganz Europa führen wird. Am Montag, 4. Juni, 20.15 Uhr, begleitet die Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ die sieben Kellys bei ihrer ungewöhnlichen Reise durch Irland.